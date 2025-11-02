  • 24° C
Nacional / México

Calendario SEP: estos son los puentes y días feriados en noviembre 2025

Tanto alumnos como padres de familia ya comienzan a preguntarse cuáles serán los próximos días de descanso marcados por la Secretaría de Educación

Nov. 02, 2025
estos son los puentes y días feriados en noviembre 2025

A medida que inicia noviembre, miles de estudiantes de educación básica en México se preparan para cerrar el primer bimestre del ciclo escolar 2025-2026. Entre tareas, evaluaciones y el entusiasmo por las fiestas de fin de año, tanto alumnos como padres de familia ya comienzan a preguntarse cuáles serán los próximos días de descanso marcados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

NOVIEMBRE LLEGA CON VARIOS DÍAS SIN CLASES

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, este ciclo escolar contempla un total de 17 días sin clases, entre feriados oficiales, jornadas de Consejo Técnico Escolar (CTE) y actividades administrativas. En el caso de noviembre, se avecinan tres pausas importantes para los estudiantes y docentes.

La primera suspensión será el viernes 14 de noviembre de 2025, fecha destinada al registro de calificaciones. Ese día, los docentes deberán subir las evaluaciones al sistema, por lo que los planteles de preescolar, primaria y secundaria no tendrán actividades académicas.

EL MEGAPUENTE POR LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El descanso más esperado del mes llegará con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, cuyo feriado oficial se recorre al lunes 17 de noviembre. Esto, sumado al día de descarga administrativa del viernes 14, generará un megapuente de cuatro días para millones de estudiantes, que podrán disfrutar de un largo fin de semana antes de regresar a clases el martes 18 de noviembre.

El viernes 28 de noviembre también será día sin clases, ya que se llevará a cabo la reunión mensual de Consejo Técnico Escolar (CTE). En esta jornada, los maestros evalúan los resultados del bimestre, intercambian estrategias y planean nuevas formas de mejorar los aprendizajes de los alumnos.

Durante la semana del 24 al 27 de noviembre, las escuelas realizarán el proceso de registro y comunicación de resultados, periodo en el que los padres de familia podrán acudir a revisar y firmar las boletas de calificaciones de sus hijos.

UN RESPIRO ANTES DEL CIERRE DEL AÑO

Estos días de descanso ofrecen a los estudiantes una oportunidad para recargar energías y convivir con sus familias antes de adentrarse en la recta final del año escolar. Así, noviembre se perfila como un mes de equilibrio entre el esfuerzo académico y merecidos momentos de descanso para la comunidad educativa.

Brayam Chávez
