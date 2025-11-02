Sheinbaum convoca al Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó con "absoluta firmeza" el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre durante la celebración del Festival de las Velas, evento tradicional por el Día de Muertos.

La mandataria federal anunció la convocatoria de una reunión urgente del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional para atender el caso y reforzar las acciones de seguridad en la región.

SHEINBAUM EXPRESA SUS CONDOLENCIAS TRAS ASESINADO DE ALCALDE DE URUAPAN

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares del edil y al pueblo de Uruapan.

"Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida", publicó.

La presidenta informó que desde que tuvo conocimiento del crimen se comunicó con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien mantiene contacto permanente con la Fiscalía del Estado para dar seguimiento a las investigaciones.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

REUNIÓN DE EMERGENCIA DEL GABINETE DE SEGURIDAD

Sheinbaum convocó al Gabinete de Seguridad para una reunión de emergencia este domingo a las 9:00 horas en Palacio Nacional, con el objetivo de "garantizar el apoyo a Michoacán y evitar la impunidad". En el encuentro participan representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y la Guardia Nacional.

"Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal", señaló la mandataria.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó su asistencia a través de redes sociales:

"NO QUEDARÁ IMPUNE": HARFUCH

Por su parte, García Harfuch informó que tras el ataque ocurrido en el centro de Uruapan fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos, mientras que uno de los agresores perdió la vida durante la persecución.

"Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida", detalló.

El funcionario subrayó que el crimen no quedará impune y aseguró que las autoridades federales y estatales trabajan de forma coordinada para esclarecer el ataque.

REFUERZO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

La presidenta Sheinbaum afirmó que este asesinato reafirma el compromiso de su gobierno de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo de pacificar el país.

"Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad. Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia", declaró.

Asimismo, adelantó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 horas para informar con transparencia los avances de la investigación.