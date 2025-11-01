Carlos Manzo: esta fue su última publicación antes de ser asesinado

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche de este sábado, ha conmocionado a Michoacán y al país entero. El presidente municipal fue atacado a balazos tras participar en la inauguración del Festival de Velas, una de las celebraciones más importantes de la región en el marco del Día de Muertos.

Minutos antes de su muerte, Manzo compartió un mensaje en vivo en sus redes sociales, en el que expresaba su alegría por la tradicional festividad y la convivencia familiar que reunía a cientos de personas.

El ataque ocurrió después de que el alcalde participara en el encendido simbólico de las velas. Aunque inicialmente se retiró del evento, regresó para tomarse fotos con niños y familias. Fue en ese momento cuando sujetos armados lo atacaron, dejándolo gravemente herido. Manzo fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde lamentablemente perdió la vida a causa de seis disparos.

PRINCIPAL AGRESOR FUE ABATIDO EN EL LUGAR

Tras el crimen, las autoridades informaron que se había detenido a dos presuntos responsables, mientras que el agresor principal fue abatido en el lugar de los hechos. La investigación sigue su curso, y diversos políticos y activistas han expresado su consternación por el asesinato de quien era considerado un firme defensor del pueblo.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó el crimen y aseguró que las fuerzas de seguridad continúan trabajando para esclarecer los hechos. Sin embargo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aún no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al asesinato del alcalde.

En redes sociales activistas, políticos y comunidad en general lamentaron el asesinato de Carlos Manzo y pidieron a las autoridades del gobierno federal reforzar medidas de seguridad en todo el país.