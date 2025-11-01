  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 1 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Tren que transportaba alcohol etílico descarrila y explota en Hidalgo

El gobierno local de Tepetitlán aseguró que el área afectada se encuentra bajo control y no representa un riesgo para los habitantes

Nov. 01, 2025
Las llamas alcanzaron varios metros de altura.
Las llamas alcanzaron varios metros de altura.

Un tren que transportaba alcohol etílico y etanol sufrió un descarrilamiento y explosión en una zona despoblada del municipio de Tepetitlán, Hidalgo.

Autoridades federales informaron que el accidente ocurrió en un área alejada de la población, y que servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar para atender la situación y resguardar la zona.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) notificó que un lesionado fue atendido por paramédicos en el sitio del suceso.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario alertó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y se mantiene coordinada con otras autoridades para esclarecer los detalles del accidente.

ASEGURAN ZONA AFECTADA

Por su parte, el gobierno local de Tepetitlán aseguró que el área afectada se encuentra bajo control y no representa un riesgo para los habitantes. La explosión generó una columna de humo visible desde varios kilómetros, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El gobierno municipal solicitó a la población mantener la calma mientras las labores de emergencia continúan. Se promete mantener informados a los ciudadanos sobre cualquier novedad en el desarrollo del incidente.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Mujer intentó sobornar a policías para que la dejaran por el asesinato de su esposo
Nacional / México

Mujer intentó sobornar a policías para que la dejaran por el asesinato de su esposo

Octubre 31, 2025

La víctima, conocido médico de la UMF 13, fue buscado por sus familiares, ya que habían perdido contacto con él. Lo hallaron muerto en su casa

Frente frío 11 dejará temperaturas bajo cero el Día de Muertos
Nacional / México

Frente frío 11 dejará temperaturas bajo cero el Día de Muertos

Octubre 31, 2025

La masa de aire helado llegará a varias regiones del país informó el Servicio Meteorológico Nacional

Secretaría del Bienestar: a partir de enero 2026 este programa tendrá un aumento en sus pagos
Nacional / México

Secretaría del Bienestar: a partir de enero 2026 este programa tendrá un aumento en sus pagos

Octubre 31, 2025

El recurso depende del incremento al salario mínimo, pues también se reflejará en este único plan, hasta ahora considerado