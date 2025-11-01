Tren que transportaba alcohol etílico descarrila y explota en Hidalgo

Un tren que transportaba alcohol etílico y etanol sufrió un descarrilamiento y explosión en una zona despoblada del municipio de Tepetitlán, Hidalgo.
Autoridades federales informaron que el accidente ocurrió en un área alejada de la población, y que servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar para atender la situación y resguardar la zona.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) notificó que un lesionado fue atendido por paramédicos en el sitio del suceso.
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario alertó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y se mantiene coordinada con otras autoridades para esclarecer los detalles del accidente.
ASEGURAN ZONA AFECTADA
Por su parte, el gobierno local de Tepetitlán aseguró que el área afectada se encuentra bajo control y no representa un riesgo para los habitantes. La explosión generó una columna de humo visible desde varios kilómetros, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El gobierno municipal solicitó a la población mantener la calma mientras las labores de emergencia continúan. Se promete mantener informados a los ciudadanos sobre cualquier novedad en el desarrollo del incidente.