Tren que transportaba alcohol etílico descarrila y explota en Hidalgo

Un tren que transportaba alcohol etílico y etanol sufrió un descarrilamiento y explosión en una zona despoblada del municipio de Tepetitlán, Hidalgo.

Autoridades federales informaron que el accidente ocurrió en un área alejada de la población, y que servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar para atender la situación y resguardar la zona.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) notificó que un lesionado fue atendido por paramédicos en el sitio del suceso.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario alertó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y se mantiene coordinada con otras autoridades para esclarecer los detalles del accidente.

??Explosión y enorme incendio tras descarrilamiento de un tren en México



Noticia en desarrollo... https://t.co/4tWCB2QJkA pic.twitter.com/MGZ6efGQuS — RT Última Hora (@RTultimahora) November 1, 2025

ASEGURAN ZONA AFECTADA

Por su parte, el gobierno local de Tepetitlán aseguró que el área afectada se encuentra bajo control y no representa un riesgo para los habitantes. La explosión generó una columna de humo visible desde varios kilómetros, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El gobierno municipal solicitó a la población mantener la calma mientras las labores de emergencia continúan. Se promete mantener informados a los ciudadanos sobre cualquier novedad en el desarrollo del incidente.