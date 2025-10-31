Frente frío 11 dejará temperaturas bajo cero el Día de Muertos

El Día de Muertos 2025 se vivirá con un clima extremo en varias partes de México. Este fin de semana, el Frente Frío número 11, acompañado de una masa de aire frío, llegará con fuerza al norte y centro del país, trayendo consigo una drástica caída de las temperaturas, lluvias y vientos gélidos.

Las autoridades meteorológicas prevén que las temperaturas podrían alcanzar hasta los -5 °C en algunas zonas del norte.

Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frío avanzará desde el norte de México, provocando un descenso considerable de la temperatura y vientos fuertes en diversas entidades.

Este frente frío también provocará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del país, incluidos Jalisco, Veracruz, Chiapas y la Península de Yucatán, por la interacción de un canal de baja presión y la humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

DONDE HARÁ MÁS FRÍO EL FIN DE SEMANA

Las zonas montañosas del norte y centro del país, especialmente Chihuahua y Durango, son las más afectadas por el descenso de temperaturas, con mínimas que podrían caer por debajo de los 5 °C. En las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el Estado de México también se esperan heladas, con temperaturas mínimas de 0 °C a 5 °C.

En regiones del Bajío y zonas elevadas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Veracruz, las temperaturas mínimas rondarán entre los 0 °C y los 5 °C, lo que generará un clima frío pero no tan extremo.

Además, un evento de "Norte" muy fuerte afectará las costas del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, con ráfagas de viento de hasta 85 a 100 km/h.