Matan a balazos a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, murió víctima de un atentado armado la noche del 1 de noviembre de 2025, mientras asistía al Festival de Velas en el Centro Histórico de la ciudad. El ataque ocurrió poco después de que se tomara fotos con niños durante las celebraciones del Día de Muertos.

El alcalde, quien ganó la alcaldía como candidato independiente en 2024, había expresado públicamente su preocupación por la violencia en la región, señalando meses antes que no quería "unirse a la lista de ejecutados".

HACE UN AÑO ASESINARON A UN PERIODISTA EN LA MISMA PLAZA

El incidente resalta la creciente inseguridad en Uruapan, una ciudad donde operan diversos grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, y otros. A lo largo de 2025, Manzo había solicitado apoyo federal para enfrentar el crimen organizado en la zona.

El ataque a Manzo ocurre en un contexto de violencia en Uruapan, que el año anterior vivió el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís en la misma plaza, poco después de una entrevista con el propio alcalde.

La salud del alcalde había sido reportado grave, y las autoridades locales acaban de anunciar su fallecimiento.

DETIENEN A DOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL ATAQUE AL ALCALDE DE URUAPAN

En redes sociales circulan videos donde se aprecia a los presuntos responsables del ataque que acabó con la vida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante el Festival de las Velas; de acuerdo con la información compartida pro medios locales, uno de los presuntos responsables resultó lesionado durante los hechos.

Ambos sujetos fueron asegurados por las fuerzas del orden, y se le ve tirados en el suelo mientras paramédicos le brindan los primeros auxilios al alcalde.