Aseguran 250 mil litros de "Huachicol" en Veracruz en empresa falsa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que en un operativo realizado en Perote, Veracruz, se aseguraron 250 mil litros de "huachicol" y se detuvo a ocho personas.

Las autoridades señalaron que lo asegurado representa una pérdida económica de casi 248 millones de pesos para la delincuencia organizada.

El operativo, llevado a cabo por la Secretaría de Marina (Semar), tuvo lugar en un inmueble con la fachada de una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos, pero que en realidad estaba siendo utilizado para almacenar y vender hidrocarburo de forma ilegal.

ASEGURAN PIPAS Y DOCUMENTACIÓN

Durante el cateo, se aseguraron 12 pipas de distintas capacidades, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con el ilícito. Los detenidos, junto con los objetos decomisados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con la investigación y determinará su situación legal.

Este aseguramiento se suma a otro operativo reciente en Minatitlán, Veracruz, donde se incautaron más de 260 mil litros de diversos combustibles ilegales.