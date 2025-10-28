Impulsa Cobach Obregón a estudiantes rumbo a la universidad

En busca de formar estudiantes del plantel que destaquen en diferentes disciplinas y que les permita ser ubicados por universidades para que obtengan becas al momento de egresar, el Cobach Obregón 1 fortalecerá los grupos representativos de arte, ciencia y deportes, informó el director, Víctor Castelo López.

El directivo destacó que el Cobach Obregón 1 explicó que el destacar en alguna disciplina es una buena oportunidad para que las universidades vean a los jóvenes y éstos puedan ser acreedores de becas para su educación de nivel superior e

"Los jóvenes que destacan en algo, en alguna disciplina, las universidades los buscan, buscan esos talentos y ahí es una buena oportunidad para esos muchachos que destacan en alguna disciplina, en algún deporte, en alguna actividad, que entren becados en esas universidades, es una modalidad que ellos están implementando".

Castelo López dijo que hay estudiantes del Cobach que ya forman parte de los grupos representativos de las universidades de la región con la invitación a ingresar en las escuelas de nivel superior con beca para cursar sus estudios.

DESTACAN EN DISCIPLINAS

Algunas disciplinas en las que destaca el plantel Obregón 1 son béisbol, básquetbol, futbol, música, danza, así como disciplinas científicas y académicas lo que los coloca entre los primeros lugares.

"Nos toca las participaciones en diferentes eventos en los que nos convocan tanto por parte del colegio como por instituciones externas, el proyecto es seguir fortaleciendo los grupos representativos, seguir mejorando el servicio educativo que ofrecemos a nuestros alumnos, se vienen proyectos académicos, artísticos y culturales que por tradición el colegio nos invita a la participación año con año y nuestros representativos en diferentes disciplinas se ha destacado y queremos que este año sea igual o mejor a los anteriores".