Credencializarán a internos del Cereso

Como parte de las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Registro Federal de Electores en el municipio de Cajeme, actualmente llevan a cabo una campaña de difusión entre internos de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), para otorgarles credencial de elector a quienes no la han tenido previamente, o bien actualizarlas de ser el caso, manifestó Verónica Cruz Ríos.

La vocal del Registro federal de Electores (RFE) en la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE dijo que son varios los internos del Cereso de Ciudad Obregón que se mostraron interesados en realizar alguno de estos trámites.

Quienes se encuentren en prisión preventiva podrán obtener el plástico para todos los usos; pero quienes ya tengan sentencia podrán usarla únicamente como identificación, afirmó.

Hizo saber que estos lo pueden hacer personas que sean de la localidad, pero también aquellas que estén privadas de la libertad y sean originarias de otras partes del país, siempre y cuando sus abogados y/o familiares presenten la documentación requerida.

Dijo que los interesados en este tipo de trámite deberán realizarlo acudiendo a las oficinas del INE de la calle Viena en la colonia Bellavista, para lo cual deberán llevar la documentación básica del ciudadano, como es el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio de su lugar de origen y la credencial de elector en caso de tenerla y que se haya vencido o se vaya a reponer.

En caso de no tenerla, serán los dos primeros documentos y alguna otra identificación oficial, que puede ser la licencia o la cartilla del Servicio Militar, comentó Cruz Ríos.

Después de hacer el trámite en las oficinas del INE, se hará la programación para que la unidad móvil acuda al Cereso a tomarles la fotografía, huellas y firma, tratando de que haya varios ciudadanos en ese mismo tenor; posteriormente la misma unidad irá a hacer las entregas, expuso la funcionaria.