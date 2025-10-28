  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Credencializarán a internos del Cereso

Pueden tramitar credencial de elector para quienes aún no tienen sentencia; a los sentenciados sólo les sirve de identificación

Oct. 28, 2025
Credencializarán a internos del Cereso

Como parte de las actividades que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Registro Federal de Electores en el municipio de Cajeme, actualmente llevan a cabo una campaña de difusión entre internos de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), para otorgarles credencial de elector a quienes no la han tenido previamente, o bien actualizarlas de ser el caso, manifestó Verónica Cruz Ríos.

La vocal del Registro federal de Electores (RFE) en la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE dijo que son varios los internos del Cereso de Ciudad Obregón que se mostraron interesados en realizar alguno de estos trámites.

Quienes se encuentren en prisión preventiva podrán obtener el plástico para todos los usos; pero quienes ya tengan sentencia podrán usarla únicamente como identificación, afirmó.

Hizo saber que estos lo pueden hacer personas que sean de la localidad, pero también aquellas que estén privadas de la libertad y sean originarias de otras partes del país, siempre y cuando sus abogados y/o familiares presenten la documentación requerida.

Dijo que los interesados en este tipo de trámite deberán realizarlo acudiendo a las oficinas del INE de la calle Viena en la colonia Bellavista, para lo cual deberán llevar la documentación básica del ciudadano, como es el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio de su lugar de origen y la credencial de elector en caso de tenerla y que se haya vencido o se vaya a reponer.

En caso de no tenerla, serán los dos primeros documentos y alguna otra identificación oficial, que puede ser la licencia o la cartilla del Servicio Militar, comentó Cruz Ríos.

Después de hacer el trámite en las oficinas del INE, se hará la programación para que la unidad móvil acuda al Cereso a tomarles la fotografía, huellas y firma, tratando de que haya varios ciudadanos en ese mismo tenor; posteriormente la misma unidad irá a hacer las entregas, expuso la funcionaria.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Incrementará SNTSS en Sonora 2 mil agremiados
Ciudad Obregón

Incrementará SNTSS en Sonora 2 mil agremiados

Octubre 28, 2025

Tienen 18 mil actualmente; en los dos nuevos hospitales, uno en Navojoa y otro en Hermosillo, habrá 2 mil nuevos trabajadores

IMSS Ciudad Obregón realiza con éxito la primera radiocirugía con equipo de última generación
Ciudad Obregón

IMSS Ciudad Obregón realiza con éxito la primera radiocirugía con equipo de última generación

Octubre 28, 2025

Se utiliza un moderno equipo que permite aplicar radiación de manera focalizada para tratar tumores sin necesidad de cirugía abierta

Salud Municipal de Cajeme pide evitar llevar flores naturales a difuntos durante Día de Muertos 2025
Ciudad Obregón

Salud Municipal de Cajeme pide evitar llevar flores naturales a difuntos durante Día de Muertos 2025

Octubre 28, 2025

Con ello se busca evitar que haya más casos de dengue, pues se utilizan recipientes en donde se estanca el agua y puede generar criaderos de moscos