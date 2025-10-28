Incrementará SNTSS en Sonora 2 mil agremiados

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en Sonora crecerá próximamente, cuando se pongan en operación los dos nuevos hospitales que están por abrir sus puertas, siendo uno en Navojoa y uno más en Hermosillo, en los que se sumarán 2 mil nuevos trabajadores, informó Joel Cárdenas Sepúlveda.

El secretario general de la sección XIII con base en la entidad indicó que hasta ahora se cuenta con una base de 18 mil 600 trabajadores sindicalizados, por lo que al abrir los dos nuevos centros hospitalarios la membresía subirá a más de 20 mil.

En este sentido, el dirigente sindical hizo saber que aún no se tiene certeza de las fechas en las que serán inaugurados ambos nuevos hospitales, que serán de segundo nivel y con los cuales habrá mayores beneficios, tanto para la derechohabiencia como para el personal sindicalizado.

En cuanto al tema del surtido de medicamentos y equipamiento en general, dijo que el Instituto está poniendo todo de su parte para regularizar el servicio.

Reveló, asimismo, que están en el proceso de organización de los festejos por el Día del Médico, que tendrán lugar este viernes 31 de octubre, en Hermosillo y Cajeme y posteriormente, el 8 y 9 de noviembre se llevarán a cabo eventos deportivos del personal sindicalizado, en Navojoa.

Finalmente, en relación con rumores que señalan que la institución está haciendo responsables a los trabajadores cuando el instrumental o equipo bajo su resguardo se daña, el secretario general de la sección XIII lo negó, al expresar que, como toda empresa, el IMSS pide cuidar del equipo; pero cuando el mismo se daña, el personal a cargo debe reportarlo de inmediato para que este se reponga.