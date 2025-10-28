IMSS Ciudad Obregón realiza con éxito la primera radiocirugía con equipo de última generación

El Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón marcó un importante avance médico al realizar con éxito la primera radiocirugía con equipo especializado de última generación, un procedimiento de alta precisión que hasta ahora solo se realizaba en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
En un video compartido por el IMSS Sonora, la Dra. Karla Padilla Duarte, radio-oncóloga del hospital, informó que esta intervención se llevó a cabo utilizando un acelerador lineal de última generación, tecnología que permite aplicar radiación de manera altamente focalizada para tratar tumores benignos y malignos sin necesidad de cirugía abierta.
"Aquí en Sonora ya contamos con el procedimiento de radiocirugía, el cual es muy innovador. Solo damos tratamiento a ciertas patologías benignas y malignas. Antes no contábamos con el equipo necesario para hacerlo", explicó la especialista.
MARTHA ALICIA COMPARTE EXPERIENCIA
La primera paciente tratada con esta técnica fue Martha Alicia Cárdenas, diagnosticada con un Schwannoma del acústico, un tipo de tumor benigno que afecta el nervio auditivo. El objetivo del tratamiento es impedir el crecimiento del tumor y evitar la aparición de nuevos síntomas.
"Me hicieron esa cirugía y me siento muy bien. Quiero felicitar a las enfermeras y a los doctores por todo lo que se hizo conmigo en el Seguro Social de Ciudad Obregón", expresó agradecida.
Con esta primera radiocirugía, el IMSS en Sonora se coloca a la vanguardia en tratamientos oncológicos de precisión, acercando a los pacientes del estado opciones médicas que antes requerían traslado a otras ciudades del país.