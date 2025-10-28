  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

IMSS Ciudad Obregón realiza con éxito la primera radiocirugía con equipo de última generación

Se utiliza un moderno equipo que permite aplicar radiación de manera focalizada para tratar tumores sin necesidad de cirugía abierta

Oct. 28, 2025
La Dra. Karla Padilla Duarte, radio-oncóloga del hospital, compartió detalles del procedimiento.
La Dra. Karla Padilla Duarte, radio-oncóloga del hospital, compartió detalles del procedimiento.

El Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Obregón marcó un importante avance médico al realizar con éxito la primera radiocirugía con equipo especializado de última generación, un procedimiento de alta precisión que hasta ahora solo se realizaba en grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En un video compartido por el IMSS Sonora, la Dra. Karla Padilla Duarte, radio-oncóloga del hospital, informó que esta intervención se llevó a cabo utilizando un acelerador lineal de última generación, tecnología que permite aplicar radiación de manera altamente focalizada para tratar tumores benignos y malignos sin necesidad de cirugía abierta.

"Aquí en Sonora ya contamos con el procedimiento de radiocirugía, el cual es muy innovador. Solo damos tratamiento a ciertas patologías benignas y malignas. Antes no contábamos con el equipo necesario para hacerlo", explicó la especialista.

imagen-cuerpo

MARTHA ALICIA COMPARTE EXPERIENCIA

La primera paciente tratada con esta técnica fue Martha Alicia Cárdenas, diagnosticada con un Schwannoma del acústico, un tipo de tumor benigno que afecta el nervio auditivo. El objetivo del tratamiento es impedir el crecimiento del tumor y evitar la aparición de nuevos síntomas.

 "Me hicieron esa cirugía y me siento muy bien. Quiero felicitar a las enfermeras y a los doctores por todo lo que se hizo conmigo en el Seguro Social de Ciudad Obregón", expresó agradecida.

Con esta primera radiocirugía, el IMSS en Sonora se coloca a la vanguardia en tratamientos oncológicos de precisión, acercando a los pacientes del estado opciones médicas que antes requerían traslado a otras ciudades del país.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Incrementará SNTSS en Sonora 2 mil agremiados
Ciudad Obregón

Incrementará SNTSS en Sonora 2 mil agremiados

Octubre 28, 2025

Tienen 18 mil actualmente; en los dos nuevos hospitales, uno en Navojoa y otro en Hermosillo, habrá 2 mil nuevos trabajadores

Salud Municipal de Cajeme pide evitar llevar flores naturales a difuntos durante Día de Muertos 2025
Ciudad Obregón

Salud Municipal de Cajeme pide evitar llevar flores naturales a difuntos durante Día de Muertos 2025

Octubre 28, 2025

Con ello se busca evitar que haya más casos de dengue, pues se utilizan recipientes en donde se estanca el agua y puede generar criaderos de moscos

Con mucha fe devotos veneran a San Judas Tadeo en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Con mucha fe devotos veneran a San Judas Tadeo en Ciudad Obregón

Octubre 28, 2025

Desde la noche del 27 de octubre, creyentes peregrinaron para pedir su interseción, venerarlo y cumplir mandas