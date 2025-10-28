Día de Muertos: horarios de misas y apertura de criptas en Catedral de Ciudad Obregón

Este domingo 2 de noviembre, las principales parroquias de Ciudad Obregón abrirán sus puertas para conmemorar el Día de los Fieles Difuntos, ofreciendo misas especiales y horarios extendidos para las visitas a las criptas donde reposan las cenizas de quienes ya partieron.

La Iglesia Católica no solo se esmera en el cuidado espiritual de los fieles mientras están vivos, sino que su atención y cariño se prolongan después de la muerte. Por eso, en esta fecha tan significativa, se reza especialmente por los difuntos, con la esperanza de que la muerte sea un tránsito hacia la salvación eterna.

CONOCE LOS HORARIOS DE MISAS EN CATEDRAL, SANTUARIO DE GUADALUPE Y FÁTIMA

En la Catedral del Sagrado Corazón, las misas se celebrarán a las 10:00 y 11:30 de la mañana, además de las 1:00, 5:00, 6:30 y 8:00 de la tarde. Las criptas permanecerán abiertas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

El Santuario de Guadalupe ofrecerá misas a las 7:00, 10:00 y 11:00 de la mañana, y por la tarde a las 12:00, 1:00, 6:00 y 7:00 p.m. Sus criptas podrán visitarse de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Por su parte, el Santuario de Fátima tendrá misas a las 7:00 y 11:00 de la mañana, y a las 12:30, 6:00 y 7:00 de la tarde. El día 2 de noviembre, sus criptas estarán abiertas de 10:30 a.m. a 1:30 p.m. y de 5:30 a 8:00 p.m.

OFICIO PROPIO DEL 2 DE NOVIEMBRE EN MISAS DE DOMINGO

De acuerdo con la fe cristiana, la muerte corporal será vencida por el Salvador, y las misas de este domingo son una oportunidad para mirar este misterio no solo como el mayor drama del ser humano, sino como la posibilidad real de redención.

Aunque la fecha coincide con el tiempo litúrgico ordinario, los ornamentos en las misas serán de color morado, símbolo de penitencia, esperanza y oración por las almas que aguardan el encuentro eterno con Dios.