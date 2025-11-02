  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 2 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

¿La tarjeta Inapam ofrece descuentos en el pago de la luz? Esto dice la CFE 

Esta tarjeta se ha consolidado como un documento clave para quienes superan los 60 años en México debido a sus múltiples beneficios

Nov. 02, 2025
¿La tarjeta Inapam ofrece descuentos en el pago de la luz? Esto dice la CFE 

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se ha consolidado como un documento clave para quienes superan los 60 años en México, al brindar no solo una identificación oficial, sino también múltiples beneficios en servicios tanto públicos como privados.

Entre las ventajas que otorga este documento se encuentran descuentos en áreas como salud, alimentación, transporte, servicios legales, educación, cultura, pago de predial y agua, así como en rubros de vestido y hogar. Por ello, recientemente ha surgido una duda entre los beneficiarios sobre si dicha credencial también permite acceder a descuentos en el pago del servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿CFE HACE DESCUENTO A QUIENES TIENEN TARJETA INAPAM?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aclaró que no existen descuentos en el servicio de energía eléctrica para los adultos mayores que cuenten con la tarjeta Inapam, desmintiendo así la información que circula en redes sociales sobre una supuesta rebaja del 50% en el pago del recibo de luz.

Tanto la CFE como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) confirmaron que los beneficios de esta tarjeta están enfocados en otros rubros, como transporte, alimentación, salud y servicios básicos, pero no incluyen la energía eléctrica.

Las autoridades exhortaron a la población a consultar fuentes oficiales antes de compartir información sobre supuestos beneficios, especialmente en temas sensibles como los servicios básicos. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA TARJETA INAPAM?

Entre los descuentos y apoyos vigentes destacan:

  • Tarifas preferenciales en transporte público urbano e interurbano. 
  • Rebajas en servicios como el predial y el agua. 
  • Descuentos en alimentos, productos de la canasta básica, ropa y artículos domésticos. 
  • Servicios médicos, farmacéuticos, ópticos y jurídicos a precios accesibles o sin costo. 
  • Acceso a actividades educativas, culturales y recreativas con reducciones especiales.

¿CÓMO TRAMITAR LA TARJETA INAPAM?

Los interesados deben:

  • Ser mayores de 60 años
  • Presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y dos fotografías tamaño infantil. 
  • Acudir sin costo a la oficina del Inapam más cercana, de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00 horas. 
  • El trámite es gratuito y la tarjeta puede entregarse el mismo día o en un corto plazo.

Además, es importante recordar que, a partir de 1 de noviembre se empezó a aplicar ajustes en las tarifas en nueve estados del territorio mexicano debido al fin del subsidio de esta temporada.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Calendario SEP: estos son los puentes y días feriados en noviembre 2025
Nacional / México

Calendario SEP: estos son los puentes y días feriados en noviembre 2025

Noviembre 02, 2025

Tanto alumnos como padres de familia ya comienzan a preguntarse cuáles serán los próximos días de descanso marcados por la Secretaría de Educación

Harfuch asegura que Carlos Manzo, alcalde de Uruapan contaba con protección desde 2024
Nacional / México

Harfuch asegura que Carlos Manzo, alcalde de Uruapan contaba con protección desde 2024

Noviembre 02, 2025

El secretario de Seguridad Federal, reveló que el alcalde de Uruapan, contaba con protección desde diciembre de 2024 y un refuerzo adicional en mayo

Sheinbaum convoca al Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
Nacional / México

Sheinbaum convoca al Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Noviembre 02, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado