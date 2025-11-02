  • 24° C
Nacional / México

Waldo’s colaborará con las autoridades y apoyará a las familias de las víctimas

A través de un comunicado, la cadena minorista afirmó que busca que se esclarezcan los hechos de lo ocurrido en una de sus tiendas en Hermosillo

Nov. 02, 2025
Waldo’s colaborará con las autoridades y apoyará a las familias de las víctimas

Luego de la terrible explosión que se registró en una tienda Waldo’s, en Hermosillo, que cobró la vida de 23 personas y dejó 12 lesionados, la empresa dio a conocer un comunicado.

En el documento, la cadena minorista señaló que, además de colaborar en todo lo que se necesita con las autoridades, también apoyará tanto a las familias de las víctimas del siniestro.

“La familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo”, refirió en el comunicado.

imagen-cuerpo

Subrayó que la prioridad es la atención a la emergencia, además de respaldar a los familiares de quienes murieron y a los heridos.

Además, dio a conocer que está implementando una serie de acciones para ayudar tanto en la investigación, como con el apoyo a los afectados.

  • "Estamos presentes: Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades desde el primer momento para ponernos a la orden y, lo más importante, iniciar el acompañamiento a los afectados".
  • "Acción inmediata: Hemos puesto en marcha todos nuestros esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionaremos de manera urgente los recursos necesarios".
  • "Colaboración total: Estamos colaborando de manera total y abierta con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas de este terrible suceso".
imagen-cuerpo

Finalmente, informó que lo prioritario ahora son las familias afectadas, en lo que se deslindan responsabilidades.

En cuanto a los lesionados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que de los 12 heridos, aún había seis personas hospitalizadas tras la explosión ocurrida en Waldo’s del centro en Hermosillo.

Edel Osuna
Edel Osuna
