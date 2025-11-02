Waldo’s colaborará con las autoridades y apoyará a las familias de las víctimas

Luego de la terrible explosión que se registró en una tienda Waldo’s, en Hermosillo, que cobró la vida de 23 personas y dejó 12 lesionados, la empresa dio a conocer un comunicado.

En el documento, la cadena minorista señaló que, además de colaborar en todo lo que se necesita con las autoridades, también apoyará tanto a las familias de las víctimas del siniestro.

“La familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo”, refirió en el comunicado.

Subrayó que la prioridad es la atención a la emergencia, además de respaldar a los familiares de quienes murieron y a los heridos.

Además, dio a conocer que está implementando una serie de acciones para ayudar tanto en la investigación, como con el apoyo a los afectados.

"Estamos presentes: Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades desde el primer momento para ponernos a la orden y, lo más importante, iniciar el acompañamiento a los afectados".

Finalmente, informó que lo prioritario ahora son las familias afectadas, en lo que se deslindan responsabilidades.

En cuanto a los lesionados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que de los 12 heridos, aún había seis personas hospitalizadas tras la explosión ocurrida en Waldo’s del centro en Hermosillo.