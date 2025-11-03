Sheinbaum lamenta tragedia de Waldo´s en Hermosillo y promete apoyo total a las víctimas

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su profundo pesar por el terrible incendio ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo´s ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, el cual cobró la vida de 23 personas y dejó varios heridos.

"Todo parece indicar que hubo una explosión, y la Fiscalía Estatal ya realiza las investigaciones correspondientes", declaró la mandataria, quien además confirmó que desde las primeras horas del siniestro se mantiene en comunicación constante con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para coordinar las acciones de atención y apoyo a los afectados.

SHIENBAUM ENVÍA CONDOLENCIAS Y SE MANTIENE EN COORDINACIÓN CON DURAZO

El mismo sábado, la presidenta había compartido un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde expresó:

"Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo."

Sheinbaum informó que el Gobierno del Estado, junto con la Comisión de Atención a Víctimas, activó protocolos de emergencia para ofrecer acompañamiento psicológico, atención médica y apoyo económico a las familias de las víctimas.

Asimismo, aseguró que la zona permanece acordonada mientras continúan los peritajes para determinar las causas exactas del incendio.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría sido provocado por una explosión derivada de una fuga de gas o una falla en un transformador interno, lo que generó un fuego que se propagó con rapidez debido a los materiales inflamables dentro del local.

El siniestro comenzó alrededor de las 15:00 horas, y las víctimas fallecieron principalmente por inhalación de gases tóxicos. Equipos de bomberos, Protección Civil y paramédicos trabajaron durante horas para controlar el incendio y rescatar a las personas atrapadas.

Entre las víctimas se encuentran empleados y clientes, incluyendo menores de edad, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad hermosillense.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DEL SINIESTRO

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo aseguró que se realizarán investigaciones exhaustivas para deslindar responsabilidades, mientras que la presidenta Sheinbaum reiteró que el gobierno federal permanecerá atento y solidario con las familias afectadas.

Este trágico suceso ha despertado una ola de solidaridad en Sonora y en todo el país, donde la ciudadanía exige justicia y mayores medidas de seguridad en establecimientos comerciales para evitar que tragedias como esta se repitan.