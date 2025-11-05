  • 24° C
Farándula

Guns N´ Roses, Tyler, The Creator, The Killers, Interpol, Zoé y Deftones son algunos de los artistas principales que encabezan el festival

Nov. 05, 2025
Tecate Pa´l Norte 2026: Conoce el lineup oficial completo, fechas y venta de boletos

El rugido del norte vuelve con más fuerza que nunca. El Tecate Pa´l Norte 2026 anunció su esperado lineup oficial, y una vez más promete sacudir el icónico Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, los días 27, 28 y 29 de marzo.

Con una combinación explosiva de géneros, estrellas internacionales y artistas nacionales, esta edición se perfila como una de las más ambiciosas en la historia del festival.

El cartel de 2026 está encabezado por nombres de peso como Guns N´ Roses, Tyler, The Creator, The Killers, Halsey, Interpol, Zoé, Morat, Deftones, Kygo, Panteón Rococó, The Lumineers y Myke Towers, entre muchos otros.

Además, artistas como Danna, Royel Otis, The Blaze (DJ Set), Love of Lesbian, Aitana, 3BallMTY y Purple Disco Machine complementan una oferta musical que abarca desde el rock clásico hasta la electrónica, el pop alternativo y el reguetón.

Los boletos estarán disponibles a partir del 11 de noviembre a las 14:00 horas, exclusivamente a través de Ticketmaster, y como es costumbre, se espera que las primeras fases se agoten en minutos.

Más allá del cartel, el Pa´l Norte 2026 promete una experiencia sensorial de alto nivel, con zonas VIP, espectáculos visuales inmersivos, tecnología avanzada y una propuesta gastronómica diversa.

Además, el programa "Tecate Pa´l Norte Sustentable" refuerza el compromiso del festival con el medio ambiente y la comunidad, impulsando la reducción de emisiones, el uso eficiente del agua y la inclusión social.

Las reacciones al lineup no tardaron en inundar las redes sociales. Miles de fans celebraron la diversidad del cartel, destacando el equilibrio entre leyendas internacionales y artistas latinoamericanos.

"Este es el mejor lineup de la historia del Pa´l Norte", escribieron varios usuarios en X (antes Twitter), mientras otros aplaudieron el regreso de bandas icónicas como Guns N´ Roses y la inclusión de figuras del pop contemporáneo como Danna y Aitana.

Con millones de interacciones en menos de 24 horas, el Tecate Pa´l Norte 2026 reafirma su lugar como uno de los festivales más importantes de América Latina, un evento que no solo celebra la música, sino también la cultura, la innovación y el espíritu vibrante del norte mexicano.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


