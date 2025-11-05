Muere famosa actriz de doblaje a los 55 años; prestó su voz en "Bob Esponja"

El mundo del doblaje y la música en Latinoamérica está de luto tras el fallecimiento de Maythe Guedes, destacada actriz, cantante y directora de doblaje venezolana, quien recientemente había cumplido 55 años. Su voz dio vida a personajes icónicos como Gatúbela en las series animadas de DC y la madre de Bob Esponja, entre muchos otros.

La noticia fue confirmada este miércoles 5 de noviembre por la academia Doblarte Films, institución en la que Guedes se desempeñaba como CEO, profesora, técnica de audio, actriz y directora de doblaje.

"Hoy, Maythe nos acompaña desde las alturas, cantando y tocando melodías infinitas, dándole voz a los ángeles y a los sueños. Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, su esencia, su talento y su amor por esta familia seguirán resonando en cada historia que contemos", expresó la academia en un comunicado difundido en redes sociales.

Doblarte Films también informó que el velorio de la artista se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre en La Funeraria El Rosal, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., invitando a colegas, amigos y admiradores a despedirla.

"No es una obligación, sólo una invitación para quienes quieran dejarle un pedacito de su cariño en esta despedida", añadió la institución.

Aunque no se han revelado oficialmente las causas de su fallecimiento, varias páginas especializadas en doblaje señalaron que en meses recientes se organizó una campaña de recaudación para cubrir los gastos médicos de Guedes, quien presuntamente enfrentaba un cáncer cervicouterino, información que no ha sido confirmada por su familia ni por la academia.

UNA VOZ INCONFUNDIBLE Y PARA LA POSTERIDAD

María Teresa Guedes Medina, nombre completo de la artista, nació el 27 de octubre de 1970 en Caracas, Venezuela. Inició su carrera en 1992 como técnica de sonido antes de consolidarse como una de las voces más queridas del doblaje latinoamericano. Además, fue cantante, músico y compositora, facetas en las que también dejó huella.

Entre sus papeles más recordados destacan "Gatúbela" (DC Comics), "Stormy" en Winx Club, "Diamante Rosa" en Steven Universe, la mamá de "Bob Esponja", "Felina" en Thundercats, "Rose" en Fullmetal Alchemist y "Amber McLain" en Danny Phantom.

Su partida deja un profundo vacío en la industria del doblaje, donde su talento, calidez y profesionalismo la convirtieron en una figura admirada por colegas y fanáticos en toda la región.