Lalo Salazar confirma su nuevo romance y responde a los comentarios sobre Laura Flores

Después de varios días de rumores y especulaciones, el periodista Lalo Salazar finalmente confirmó que ha iniciado una nueva relación amorosa, a solo cinco meses de su ruptura con la actriz y cantante Laura Flores.

El comunicador decidió pronunciarse a través de sus redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que fue visto en actitud romántica con una mujer durante una salida nocturna en la Ciudad de México.

En un mensaje publicado en sus historias de Instagram, Salazar reconoció que se encuentra ilusionado con su nueva pareja, pero pidió respeto hacia la privacidad de ambos.

"Efectivamente, conocí a una mujer extraordinaria y estamos comenzando una relación muy bonita. Lo único que pido es respeto a su vida privada", escribió el periodista.

LALO SALAZAR DEFIENDE A LAURA FLORES Y LANZA MENSAJE DE RESPETO

Más allá de confirmar su nueva relación, Lalo Salazar aprovechó el comunicado para pronunciarse en defensa de Laura Flores, luego de que algunos medios y usuarios en redes sociales emitieran comentarios despectivos hacia la actriz.

"Lo que sí me parece inadmisible es que se hable mal, y de forma peyorativa, de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito. Laura es una mujer maravillosa, gran persona, gran mamá, excelente actriz y cantante, y merece todo mi respeto", señaló el periodista con firmeza.

El comunicador dejó claro que no tolerará comentarios ofensivos, ni hacia su expareja ni hacia ninguna mujer, destacando la importancia del respeto en el ámbito público y personal.

"Nadie tiene derecho a hablar de una mujer como si fuera un trofeo o una competencia. Todas las mujeres merecen respeto y admiración", agregó.

UNA HISTORIA QUE ACABÓ EN BUENOS TÉRMINOS

Lalo Salazar y Laura Flores iniciaron su romance a comienzos de 2025 y lo hicieron público poco después. Sin embargo, la relación llegó a su fin en junio del mismo año, luego de cuatro meses juntos.

En su momento, la propia actriz confirmó que fue Eduardo Salazar quien tomó la decisión de terminar la relación, aunque ambos aseguraron haber concluido en buenos términos y con cariño mutuo.

Desde entonces, cada uno ha seguido su camino: Laura se ha enfocado en sus proyectos artísticos, mientras que Salazar parece haber encontrado nuevamente el amor, esta vez con una mujer cuya identidad se mantiene en reserva.

SILENCIO POR PARTE DE LAURA FLORES

Hasta el momento, Laura Flores no ha emitido ningún comentario público sobre el comunicado de su expareja. Sin embargo, en redes sociales los seguidores de ambos han expresado opiniones divididas: mientras unos celebran que el periodista haya rehecho su vida, otros aplauden su gesto al defender a Laura y pedir respeto hacia todas las mujeres.