Conductora de "Sale el Sol" se entera del fallecimiento de su padre durante transmisión en vivo

El matutino Sale el Sol vivió un momento de profunda tristeza este jueves, cuando en plena transmisión en vivo, los conductores recibieron la noticia del fallecimiento de don Alejandro Vega Torra, padre de la periodista y conductora Joanna Vega-Biestro.

La inesperada noticia interrumpió el desarrollo habitual del programa y provocó un emotivo momento entre sus compañeros, quienes no pudieron contener la conmoción al conocer lo ocurrido.

JOANNA VEGA-BIESTRO PRESENTABA ENTREVISTA ANTES DE LA NOTICIA

¡@DalilahPolanco habla de su participación en el reality de famosos! ?? #SaleElSol pic.twitter.com/TnuVRr8aoQ — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 6, 2025

Minutos antes, Joanna había participado con su característico entusiasmo en la sección de espectáculos, conversando con Dalílah Polanco sobre su recuperación tras una fuerte caída en La Casa de los Famosos México 3.

Nadie imaginaba que aquella sería su última aparición en pantalla ese día. Poco después, la producción recibió la llamada que confirmaba la lamentable pérdida, dejando a todos visiblemente consternados.

CONDUCTORES DE SALE EL SOL LAMENTAN LA PÉRDIDA DE JOANNA VEGA-BIESTRO

Fue Ana María Alvarado quien, visiblemente afectada, informó al público lo sucedido. Con la voz entrecortada y las lágrimas contenidas, expresó:

"Estábamos aquí en el programa y desafortunadamente hablaron para... ay, perdón, pero es que está muy triste; para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad lo sentimos mucho".

Sus palabras reflejaron la tristeza que se apoderó del foro y del equipo de producción en ese instante.

Mauricio Mancera tomó la palabra para enviar un mensaje de solidaridad a su compañera:

"Descanse en paz. Desde aquí le enviamos nuestro más sentido pésame a Joanna y a toda su familia. Fue una noticia que recibimos hace unos minutos mientras estábamos al aire; son de las que uno nunca quisiera dar".

Por su parte, Paulina Mercado destacó la cercanía del equipo: "Joanna sabe que cuenta con nosotros para todo lo que necesite en este momento tan difícil".

Horas más tarde, Imagen Televisión publicó un mensaje oficial en redes sociales acompañado de la fotografía del señor Vega Torra:

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Don Alejandro Vega Torra, padre de nuestra querida compañera Joanna Vega-Biestro. Enviamos nuestras condolencias a su familia. QEPD".

El público y colegas del medio respondieron de inmediato con muestras de apoyo hacia la conductora, reconocida por su profesionalismo, carisma y compromiso. La inesperada noticia dejó un profundo vacío en el foro de Sale el Sol y un eco de cariño que refleja el gran aprecio que Joanna se ha ganado dentro y fuera de la pantalla.