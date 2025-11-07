  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Carín León y sus compositores nominados a los Grammy 2026: lista completa de categorías y rivales

El sonorense vuelve a destacar en la lista de los premios más importantes de la música internacional

Nov. 07, 2025
Carín León y sus compositores nominados a los Grammy 2026: lista completa de categorías y rivales

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reveló este viernes 7 de noviembre la lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026, uno de los eventos más esperados de la industria musical.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, anteriormente conocido como el Staples Center.

CARÍN LEÓN VUELVE A BRILLAR

El intérprete Carín León continúa consolidando su carrera a nivel internacional. Tras haber ganado su primer Grammy por Boca Chueca, Vol. 1 en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano, el artista sonorense vuelve a competir en la misma categoría con su más reciente producción discográfica, "Palabra de To´s (Seca)". Lanzado a finales de mayo, este álbum cuenta con 20 temas y colaboraciones de lujo junto a figuras como Alejandro Fernández, Maluma y Luis Mexia, mostrando la versatilidad y expansión sonora de León.

LOS RIVALES POR EL GRAMMY 2026

El disco de Carín León competirá en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano frente a:

Mala Mía – Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene – Grupo Frontera

Sin Rodeos – Paola Jara

Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía – Por la Puerta Grande (En Vivo) – Bobby Pulido

COMPOSITORES NOMINADOS

Además del reconocimiento a su álbum, los compositores Amy Allen y Edgar Barrera, quienes colaboraron estrechamente con Carín León, también figuran en las nominaciones. Allen, autora de "Lost in Translation" (junto a Kacey Musgraves), y Barrera, creador de "Ese Vato No Te Queda" (en colaboración con Gabito Ballesteros), están nominados a Compositor del Año, No Clásico. Ambas canciones acumulan millones de reproducciones en YouTube y reflejan la evolución artística de Carín León, quien ha explorado nuevos géneros, idiomas y estilos sin perder la esencia que lo ha posicionado como uno de los artistas mexicanos más influyentes del momento. "Cada canción, cada colaboración y cada paso que damos viene del corazón. Estar nominados nuevamente es un recordatorio de que la música mexicana tiene voz en el mundo", — Carín León

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

Contenido Relacionado
¿De qué tratará Hasta el final? La serie biográfica de James Hetfield de Metallica
Farándula

¿De qué tratará "Hasta el final"? La serie biográfica de James Hetfield de Metallica

Noviembre 06, 2025

"Hasta el final" promete ser mucho más que una biografía musical: será una historia sobre la resiliencia, la pasión y la búsqueda de identidad

Revelan audio inédito sobre los maltratos que Silvia Pinal sufrió antes de fallecer
Farándula

Revelan audio inédito sobre los maltratos que Silvia Pinal sufrió antes de fallecer

Noviembre 06, 2025

El contenido del documento ha generado gran indignación entre los fanáticos de la Diva de Oro del Cine Nacional

Estrenan primer tráiler de la biografía de Michael Jackson con Jaafar Jackson
Farándula

Estrenan primer tráiler de la biografía de Michael Jackson con Jaafar Jackson

Noviembre 06, 2025

El sobrino del "Rey del Pop" sorprende al público con su parecido en la nueva película biográfica que promete revivir los momentos más icónicos