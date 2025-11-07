Carín León y sus compositores nominados a los Grammy 2026: lista completa de categorías y rivales

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reveló este viernes 7 de noviembre la lista completa de nominados a los Premios Grammy 2026, uno de los eventos más esperados de la industria musical.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, anteriormente conocido como el Staples Center.

CARÍN LEÓN VUELVE A BRILLAR

El intérprete Carín León continúa consolidando su carrera a nivel internacional. Tras haber ganado su primer Grammy por Boca Chueca, Vol. 1 en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano, el artista sonorense vuelve a competir en la misma categoría con su más reciente producción discográfica, "Palabra de To´s (Seca)". Lanzado a finales de mayo, este álbum cuenta con 20 temas y colaboraciones de lujo junto a figuras como Alejandro Fernández, Maluma y Luis Mexia, mostrando la versatilidad y expansión sonora de León.

LOS RIVALES POR EL GRAMMY 2026

El disco de Carín León competirá en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano frente a:

Mala Mía – Fuerza Regida, Grupo Frontera

Y Lo Que Viene – Grupo Frontera

Sin Rodeos – Paola Jara

Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía – Por la Puerta Grande (En Vivo) – Bobby Pulido

COMPOSITORES NOMINADOS

Además del reconocimiento a su álbum, los compositores Amy Allen y Edgar Barrera, quienes colaboraron estrechamente con Carín León, también figuran en las nominaciones. Allen, autora de "Lost in Translation" (junto a Kacey Musgraves), y Barrera, creador de "Ese Vato No Te Queda" (en colaboración con Gabito Ballesteros), están nominados a Compositor del Año, No Clásico. Ambas canciones acumulan millones de reproducciones en YouTube y reflejan la evolución artística de Carín León, quien ha explorado nuevos géneros, idiomas y estilos sin perder la esencia que lo ha posicionado como uno de los artistas mexicanos más influyentes del momento. "Cada canción, cada colaboración y cada paso que damos viene del corazón. Estar nominados nuevamente es un recordatorio de que la música mexicana tiene voz en el mundo", — Carín León