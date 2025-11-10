La Granja VIP: ¿De cuánto es la multa que debe pagar Lolita Cortés por abandonar el reality?

Lolita Cortés, conocida por ser la "Jueza de Hierro" de la televisión mexicana, sorprendió al público este 9 de noviembre de 2025 al anunciar su salida voluntaria del reality show La Granja VIP, justo durante la gala de eliminación.

¿POR QUÉ LOLITA CORTÉS ABANDONÓ LA GRANJA VIP?

#LolaCortés expones los motivos por los cuáles desea salir de #LaGranjaVIP. ??



EN VIVO AHORA https://t.co/RsxWBwZNzK



Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO.

Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO.



Transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. pic.twitter.com/Bfzo575ZYU — La Granja VIP (@lagranjavipmx) November 10, 2025

Su decisión, motivada por una fuerte crisis de ansiedad, marcó uno de los momentos más emotivos y comentados de la temporada.

Desde el arranque del programa, la actriz y cantante se mostró visiblemente afectada y entre lágrimas confesó que su salud mental y física estaban al límite.

"Ya no puedo más. Pido la oportunidad de irme, quiero ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente", expresó entre sollozos, dejando ver el peso emocional que cargaba tras semanas de competencia.

A pesar de los intentos de Adal Ramones por convencerla de reflexionar su decisión, Lolita se mantuvo firme y pidió perdón a su público por abandonar el proyecto antes de tiempo. "Esta decisión no define mis 40 años de carrera", afirmó, visiblemente quebrada.

Su salida culminó con un emotivo reencuentro con su hija Dariana, a quien abrazó entre lágrimas en cuanto cruzó las puertas de la granja, en una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

#LolaCortés ha salido de la granja y se reencuentra con su hija Dariana. ??



#LaGranjaVIP EN VIVO AHORA https://t.co/RsxWBwZNzK



Lunes a viernes 9:00 p.m. por #AztecaUNO.

Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO.



Transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. pic.twitter.com/3vtzjMVMTG — La Granja VIP (@lagranjavipmx) November 10, 2025

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA QUE TENDRÁ QUE PAGAR LOLITA CORTÉS POR DEJAR EL PROYECTO?

En cuanto a las consecuencias económicas, trascendió una supuesta filtración interna que revelaría las penalizaciones estipuladas en los contratos.

Según dicha información, la multa por abandonar La Granja VIP antes de tiempo ascendería a 50,000 dólares, es decir, alrededor de 920,000 pesos mexicanos.

Este documento, que circula desde inicios de noviembre, detallaba montos de sanciones y predijo varios eventos del programa, lo que le dio cierta credibilidad. Sin embargo, la producción no ha emitido un comunicado oficial al respecto, por lo que el monto sigue siendo extraoficial.

REACCIÓN EN REDES POR LA SALIDA DE LOLITA CORTÉS

El impacto de su partida fue inmediato: miles de espectadores expresaron su apoyo y comprensión hacia la actriz, mientras que otros criticaron la falta de tolerancia del formato hacia el desgaste emocional de los participantes.

La salida de Lolita Cortés no solo evidenció el costo emocional de los realities de alto rendimiento, sino también la presión mediática que enfrentan los artistas al exponer su vida ante millones de espectadores.