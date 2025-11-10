Angélica Vale confirma entre lágrimas su divorcio de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio

Angélica Vale rompió el silencio y confirmó, entre lágrimas, que atraviesa un proceso de divorcio con el productor Otto Padrón, con quien compartió 14 años de matrimonio y dos hijos.

La revelación la hizo durante la emisión de su programa La Vale Show Live, donde conmovida habló por primera vez sobre la ruptura.

ANGÉLICA VALE CONFIRMA ENTRE LÁGRIMAS SU DIVORCIO DE OTTO PADRÓN

“Ahora sí ya llegó el momento de hablar. Estoy temblando, la verdad, estoy temblando, nunca pensé que iba a vivir un momento así en mi vida”, expresó la mañana de este 10 de noviembre.

“Primero, les tengo que decir que sí, sí es cierto, sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos”, añadió.

Amigos, Desde que nací, ustedes han compartido conmigo toda mi vida, los momentos felices y los difíciles, las alegrías y las tristezas. Por ello, este momento no será la excepción. Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, desafortunadamente, se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 años. A veces, detrás de las risas se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida, sobre todo por nuestros hijos, quienes nos mantendrán unidos por siempre. Ustedes saben que Angélica y Daniel son el centro de mi mundo. Quiero seguir siendo un ejemplo para ellos. Primero, como una madre dedicada y amorosa con ellos, pero también como una mujer que sale adelante sin importar la circunstancias. Agradezco a Otto, el padre de mis hijos, lo compartido y le deseo lo mejor. Lo aprendido durante nuestro matrimonio me hace la persona que soy hoy, la de siempre pero con más sabiduría y un largo camino para aún crecer. Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía y sus apapachos. Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo. Los amo, Angélica Vale

La actriz explicó que, aunque Padrón le había comentado recientemente que iniciarían los trámites de divorcio, la confirmación de que la demanda ya había sido presentada la tomó completamente por sorpresa.

“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia y con unos amigos, así me llegó la noticia”, relató.

De acuerdo con información de Las Top News, Otto Padrón interpuso la demanda el pasado 4 de noviembre ante la Corte Suprema de Los Ángeles, alegando “diferencias irreconciliables”. En los documentos se establece que la separación ocurrió el 1 de abril de 2025 y que el ejecutivo solicita la custodia compartida de sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Durante la transmisión, Vale se mostró visiblemente afectada y pidió respeto para su familia en este momento. Aseguró que su prioridad será el bienestar emocional de sus hijos: “No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo, de verdad no importa, porque tenemos dos hijos que quiero que crezcan sanos y fuertes. No voy a poner a la mujer primero, voy a poner a la mamá siempre”.

Asimismo, la conductora compartió que tuvo que hablar con su hija adolescente para explicarle la situación antes de que se enterara por redes sociales. “Es un momento muy delicado para ella, para nosotros como familia”, dijo con voz entrecortada.

Angélica también aclaró que, pese a la separación, busca mantener una relación cordial con su expareja para que sus hijos continúen disfrutando de momentos familiares. “Hemos seguido viajando juntos para que Angélica y Daniel no resientan la fractura de nuestro matrimonio”, comentó.

Finalmente, la actriz cerró su mensaje con una reflexión inspirada en las palabras del “Príncipe de la Canción”, José José: “Aquí no hay nada que ocultar. Como diría mi gran José José, ‘el amor acaba’, y eso fue lo que nos pasó: se nos olvidó regar la plantita”.