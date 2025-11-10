Estas películas exitosas de Stallone podrían regresar en forma de remake en un futuro

La productora Lionsgate ha vuelto a ser tema de conversación tras confirmar que planea revivir algunas de las franquicias más emblemáticas de Sylvester Stallone. A pesar de los tropiezos recientes en taquilla, el estudio parece decidido a apostar por los clásicos que marcaron una época en el cine de acción.

LIONSGATE BUSCA REVIVIR A LOS HÉROES DE ACCIÓN

Después de varios fracasos en 2024, como el caso de Borderlands, Lionsgate mantiene la fe en el poder de las sagas legendarias. Entre sus nuevos proyectos se encuentra una precuela de Rambo, que prescindirá de la participación de Stallone, pero promete explorar los orígenes del icónico personaje.

Además, según reportes de Variety, el estudio ha adquirido los derechos de Los Mercenarios (The Expendables en inglés, o Los indestructibles en Latinoamérica) de la mano de Millenium Media. Esta compra le permitirá desarrollar películas, series de televisión, videojuegos y otros formatos inspirados en el universo de la franquicia.

Aunque todavía no hay detalles concretos sobre las producciones, la noticia ha despertado curiosidad entre los fans del cine de acción clásico, quienes se preguntan si estos proyectos lograrán capturar la esencia de las cintas originales.

EL RETO DE RECUPERAR EL ESPÍRITU ORIGINAL

El principal desafío para Lionsgate será convencer a las nuevas generaciones sin perder la nostalgia que hizo tan popular a la saga. La última entrega, Los mercen4rios (2023), fue un fracaso en taquilla al recaudar solo 51 millones de dólares frente a una inversión cercana a los 100 millones. Ni siquiera la participación de Jason Statham, una de las estrellas más rentables de Hollywood, logró revertir la situación.

Sin la presencia de Stallone, el atractivo principal podría verse afectado, pues su figura fue clave para conectar con los amantes del cine de acción de los años 80 y 90.

¿PODRÍA FUNCIONAR UNA VERSIÓN TELEVISIVA O EN VIDEOJUEGOS?

Lionsgate no solo planea nuevas películas, sino también explorar el universo de Los Mercenarios en series y videojuegos. Sin embargo, trasladar ese estilo explosivo y cargado de adrenalina al formato televisivo podría ser un reto, y los videojuegos tendrían que encontrar una fórmula que justifique la inversión en derechos de imagen de tantas estrellas del género.

Durante la década de 2010, Los Mercenarios se convirtió en un homenaje al cine clásico de acción, reuniendo a leyendas como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris. Replicar esa magia no será fácil, pero el potencial sigue siendo grande si Lionsgate logra equilibrar nostalgia y modernidad.

RAMBO TAMBIÉN PREPARA SU REGRESO

Por otra parte, Rambo volverá a la pantalla con una precuela que promete emocionar a los fanáticos del personaje. La dirección estará a cargo del creador de Sisu, una película conocida por su estilo sangriento y visualmente impactante, con influencias del cine de Quentin Tarantino.

Aunque aún no hay fecha de estreno, se espera que el rodaje comience en las próximas semanas. Todo indica que Sylvester Stallone sigue siendo una fuente de inspiración para Hollywood, y que sus icónicas películas podrían renacer muy pronto, adaptadas a los nuevos tiempos sin perder su esencia legendaria.