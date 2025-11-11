"Le deseo lo mejor": Lupillo Rivera se disculpa con Belinda, pero continúa el pleito legal

El cantante de regional mexicano Lupillo Rivera sorprendió al ofrecer una disculpa pública a Belinda por las declaraciones que realizó en su libro Tragos amargos, aunque dejó claro que la contrademanda que interpuso en su contra seguirá su curso legal.

Durante una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el intérprete aseguró que nunca tuvo la intención de dañar a la cantante ni a ninguna de sus exparejas.

LUPILLO RIVERA OFRECE DISCULPAS PÚBLICAS A BELINDA

"Le deseo lo mejor del mundo. Mi intención nunca ha sido lastimar a nadie. Si la incomodé, le ofrezco una disculpa pública", expresó Rivera.

El originario de Jalisco explicó que lamenta si sus declaraciones o los pasajes incluidos en su autobiografía afectaron a la intérprete de Luz sin gravedad, y subrayó que siempre ha procurado actuar con respeto.

MANTIENE SU DEMANDA

Pese a sus disculpas, Lupillo Rivera confirmó que no retirará la contrademanda que interpuso en respuesta a la acción legal de Belinda. Según explicó, la decisión fue impulsada por el apoyo de su familia, especialmente de sus hijos.

"Los más enojados son mis hijos. Ellos ven cómo me expreso de las mujeres y me dijeron: ´Papá, no puedes dejar que eso pase´", relató el cantante.

El artista, padre de cinco hijos, comentó que su familia considera injusto el proceso que enfrenta y lo ha motivado a defender su versión ante las autoridades.

ORIGEN DEL CONFLICTO

La disputa entre ambos artistas comenzó tras la publicación del libro Tragos amargos, en el que Lupillo relató pasajes de su vida sentimental y mencionó su supuesto romance con Belinda, algo que la cantante nunca ha confirmado.

Tras la difusión del material, Belinda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por violencia digital y mediática, argumentando que el artista reveló aspectos de su vida privada sin su consentimiento. La institución le otorgó medidas de protección inmediatas para salvaguardar su integridad y dignidad.

Aunque Lupillo Rivera expresó su deseo de que el asunto se resuelva pronto y mostró arrepentimiento por haber incomodado a Belinda, la batalla legal entre ambos continúa, manteniendo la atención del público sobre uno de los conflictos más mediáticos del espectáculo mexicano.