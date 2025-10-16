Lupillo Rivera contrademanda a Belinda. Esto se sabe de la acusación contra ella

La representante legal de "El Toro del Corrido" habló en torno a los motivos por lo que la artista es llevada a los tribunales

Aunque muchos dicen que el amor resurge de las cenizas, parece que el de Lupillo Rivera y Belinda estaba destinada a aplicar la de José José, que dice: "Porque nada es para siempre / y hasta la belleza cansa / el amor acaba".

Sus caminos se bifurcaron; sin embargo, en días pasados los nombres de ambos famosos saltaron a las luminarias, pero en condiciones no románticas, sino legales, pues el 2 de octubre, "Beli" interpuso demanda contra Rivera, por violencia digital y mediática, bajo el argumento de que había revelado, sin consentimiento, aspectos de su privacidad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió a favor de Belinda y le otorgó medidas de protección inmediatas, para garantizar su seguridad, integridad y dignidad, además de exigirle a Lupillo lleve tratamiento sicológico y evite comportamiento ofensivo contra ella.

"EL TORO DEL CORRIDO" CONTRAATACA

Y haciendo gala de su apelativo "El Toro", Lupillo Rivera decidió invertir la situación y se fue con todo contra la intérprete de Sapito, pues la contrademandó penalmente.

De acuerdo con Mariana Gutiérrez, abogada del cantante de regional mexicano, se inició por parte de su representado una denuncia penal en la Fiscalía capitalina por presunta falsedad de declaraciones.

Expuso que este viernes 17 de octubre ofrecerá una conferencia de prensa, en la que expondrá todos los detalles de la causa penal, pero adelantó que los dichos de Belinda, presuntamente, "caen en contradicciones".

"Vienen derivadas de las mismas consecuencias de los actos jurídicos que ella reclama y donde caen en contradicciones, caen en un tema de falsedades", explicó la letrada, quien aseguró que están actuando dentro de la legalidad.

Respecto a la gravedad de la acusación contra la artista pop, Mariana Gutiérrez señaló que es "Completamente delicada. No puedes ir utilizando las vías legales para mentir y sacar provecho personal".

Y respecto a las acciones legales de Belinda contra Rivera, la abogada señaló: "En lo absoluto (nos preocupa) porque estamos defendiendo la verdad de los hechos".