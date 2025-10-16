Victoria’s Secret Fashion Show: sorprende Barbie Ferreira a publico con su gran cambio físico

La actriz y modelo Barbie Ferreira, reconocida por su papel como ‘’Kat’’ en Euphoria, volvió al centro de la conversación pública tras reaparecer en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 con una figura visiblemente más delgada.

INTENSO DEBATE

Su transformación física no pasó desapercibida y generó un intenso debate en redes sociales sobre los estándares de belleza, la coherencia con el movimiento body positive y la presión que enfrentan las celebridades respecto a su imagen corporal.

El desfile, realizado en Nueva York el pasado 15 de octubre, marcó una nueva etapa para la firma, la cual busca recuperar terreno tras años de críticas por su falta de diversidad. Ferreira desfiló para la línea PINK, luciendo un conjunto rojo con chaqueta de mezclilla y tacones azules, un atuendo que combinó elementos deportivos y sensuales. Sin embargo, más allá de la moda, lo que acaparó la atención fue su notorio cambio físico, que muchos calificaron como un claro “antes y después”.

ESTO FUÉ EL RESULTADO DE SU PRESENTACIÓN

Las imágenes difundidas en redes sociales provocarón algunos comentarios bastante negativos, algunos usuarios acusaron a la actriz de abandonar los ideales que alguna vez defendió, mientras que otros más positivos, sostuvieron que se trata de una decisión personal que no debería ser juzgada.

“Su activismo hacia los cuerpos diversos solo fue porque tenía un cuerpo diverso, y cuando ya no lo tuvo, disfrutó su privilegio”, escribió un internauta. Otros ironizaron: “Body positive para ti, Ozempic para mí”, en referencia al medicamento que se ha popularizado en Hollywood por su efecto adelgazante.

La firma, durante décadas criticada por promover estándares corporales restrictivos, ha buscado integrar a modelos con distintos tipos de cuerpo, identidades y procedencias. No obstante, críticos del medio apuntan a que estos esfuerzos podrían responder más a una estrategia de marketing que a una transformación profunda dentro de la industria.

Hasta el momento, Ferreira no ha declarado nada sobre los rumores del uso de Ozempic, mucho menos sobre su cambio físico.

