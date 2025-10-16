Muere Ace Frehley, legendario guitarrista fundador de KISS, a los 73 años

Este jueves 16 de octubre, el mundo del rock está de luto con la triste noticia de la muerte de Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de la legendaria banda KISS, a los 73 años.

De acuerdo con el portal TMZ, el músico falleció tras haber sido hospitalizado y colocado bajo soporte vital. La familia tomó la difícil decisión de desconectarlo del respirador luego de que sufriera una hemorragia cerebral provocada por una fuerte caída en su estudio hace un par de semanas.

¿QUIÉN ERA ACE FREHLEY?

Nacido como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York, Ace se convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Su apodo "Spaceman" o "Space Ace" nació del personaje que interpretaba en KISS, conocido por su imagen futurista, su maquillaje plateado y su estilo explosivo en el escenario.

Frehley fundó KISS en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, conformando una de las agrupaciones más emblemáticas del rock duro y del glam metal. Con su inconfundible sonido de guitarra, ayudó a dar vida a éxitos inmortales como "Detroit Rock City", "Rock and Roll All Nite" y "I Was Made for Lovin´ You".

Tras abandonar la banda en 1982 por problemas de adicciones y diferencias creativas, Ace emprendió una carrera solista y fundó su propio grupo, Frehley´s Comet, activo entre 1984 y 1988. Más tarde, regresó a KISS para la gira de reunión en 1996, permaneciendo hasta 2002.

Entre sus mayores logros como solista destacan sus versiones de "Back in the New York Groove" y "Into the Night", que reafirmaron su talento y su capacidad para reinventarse fuera del monstruo mediático que era KISS.

En 2014, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, junto a los demás miembros originales de la banda.

Ace Frehley deja un legado inigualable en la historia del rock: un guitarrista innovador, un ícono de la cultura popular y el primer miembro original de KISS en fallecer. Su sonido seguirá resonando en los escenarios del mundo, recordando que el "Spaceman" jamás dejará de brillar.