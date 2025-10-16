La Granja VIP: Usuarios piden la salida de Adal Ramones tras error en la primera gala de nominación

La Granja VIP a tan solo una semana de estreno, se ha convertido en uno de los programas más vistos en el horario estelar de TV Azteca. Sin embargo, no está exenta de polémicas y críticas en redes sociales.

La primera Asamblea de La Granja VIP desató una ola de críticas en redes sociales contra TV Azteca y su conductor, Adal Ramones, luego de que múltiples fallas técnicas y errores en la explicación de reglas empañaran la esperada gala de nominación del miércoles 15 de octubre.

El programa vivió su primera gran controversia cuando, durante la dinámica de nominaciones, tanto los participantes como el público reportaron confusión sobre la mecánica del juego.

CRÍTICAS POR ERRORES Y REGLAS CONFUSAS

De acuerdo con los comentarios en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, el conductor no explicó de manera clara cómo funcionaba el sistema de nominaciones ni el uso del llamado "Huevo de Oro", una herramienta que otorga ventajas al líder de la semana.

La falta de precisión generó desconcierto entre los concursantes, al punto de que el ganador del llamado "Huevo de Oro", Alberto del Río "El Patrón", expresó en plena transmisión su duda sobre el momento y las condiciones para usar su ventaja. "No entiendo la dinámica, ¿a quién puedo salvar?", preguntó frente a las cámaras.

Esta situación desató una oleada de comentarios negativos hacia Adal Ramones. Muchos usuarios consideraron que su conducción fue poco clara y que no logró mantener el ritmo del programa.

@alienxander_ ¡FALLO de la Producción en las Reglas de Nominación. La Granja VIP. No se entienden las reglas! #LaGranjaVIP #AdalRamones #Eleazar #ElPatron #Patron #Bea #LaGranja ? sonido original - Alienxander

"FUERA ADAL RAMONES" SE VUELVE TENDENCIA

Tras el episodio, la etiqueta "#FueraAdalRamones" se posicionó entre las tendencias nacionales. Cientos de usuarios exigieron a TV Azteca reemplazar al conductor o, al menos, mejorar la estructura de las galas para evitar más confusiones.

"Se supone que es un reality de competencia, no de adivinanzas", escribió otro usuario, mientras que varios más pidieron que la producción aclare las reglas antes de la próxima emisión.

Aunque ni Adal Ramones ni TV Azteca han emitido un comunicado oficial, la presión en redes sociales continúa creciendo, marcando un inicio turbulento para esta nueva edición de La Granja VIP.

¿QUIÉNES SON LOS GRANJEROS NOMINADOS?

La gala dejó como nominados a cuatro concursantes: Eleazar Gómez, La Bea, Alfredo Adame y César Doroteo. Las votaciones revelaron alianzas y conflictos dentro del grupo: mientras algunos participantes acusaron a Gómez de tener problemas de convivencia, otros apuntaron contra La Bea por supuestas actitudes estratégicas.

La primera eliminación de la temporada se llevará a cabo el domingo 19 de octubre, cuando el público decida, mediante voto gratuito desde plataformas digitales, quién abandona La Granja VIP.