Belinda admite ante la fiscalía su relación con Lupillo Rivera tras denunciarlo por “violencia digital”

Después de años de negarlo públicamente, Belinda habría reconocido ante las autoridades que sí mantuvo una relación sentimental con Lupillo Rivera, esto tras interponer una denuncia penal contra el cantante por presunta “violencia digital y mediática”.

La revelación surgió luego de que la intérprete de “Luz sin gravedad” acusara a Rivera de divulgar detalles de su supuesto noviazgo en el libro “Tragos Amargos”.

BELINDA ADMITE SU RELACIÓN CON LUPILLO

De acuerdo con Alonso Beceiro, abogado de Lupillo Rivera en México, la propia Belinda admitió dicha relación en su declaración oficial. En entrevista para el programa De Primera Mano, el litigante aseguró:

“Ella en su denuncia reconoce literalmente que tuvo una relación sentimental con Lupillo Rivera, lo reconoce ante la autoridad, ante el Ministerio Público textualmente”.

Beceiro destacó que esta declaración contradice las afirmaciones previas de la cantante, quien en otras ocasiones aseguró que solo tuvo una relación laboral con el intérprete de “Despreciado”. Según el abogado, esta discrepancia podría acarrearle consecuencias legales:

“Un reconocimiento de esa naturaleza y que después salgas a medios a decir lo contrario o busques medidas de protección diciendo lo contrario, ya se contradice ella con lo que dice en la fiscalía con lo que ha dicho para obtener indebidamente medidas de protección”.

BELINDA ACUSA A LUPILLO DE “VIOLENCIA DIGITAL”

En su denuncia, Belinda señala que Lupillo Rivera habría atentado contra su vida íntima al divulgar presuntos “videos íntimos”. No obstante, el abogado del cantante rechazó categóricamente estas acusaciones, argumentando que el material difundido no tiene contenido sexual ni erótico.

“Basa toda la denuncia en el hecho de que, supuestamente, Lupillo ha difundido videos íntimos de su persona, cuando la legislación internacional, como aquí en México, establece que para que un video sea íntimo es porque tiene carácter o corte erótico o sexual”, precisó Beceiro.

El defensor también afirmó que las imágenes que han circulado en redes sociales únicamente muestran a ambos artistas bailando, sin que se vulneren derechos de intimidad.

“Lo que él hizo patente fue la relación que tuvo con ella, relación que ella reconoce”, añadió.

RIVERA DEMANDARA A BELINDA

La defensa de Lupillo Rivera anunció que buscará que Belinda sea investigada por los delitos de declaración de falsedad, falsas imputaciones y fraude procesal. Incluso, no descartaron recurrir a la Ley Olimpia para demostrar que la cantante incurrió en acusaciones infundadas.

“Podríamos proceder contra ella por conductas y delitos que no existen, como los que ha señalado en su denuncia”, puntualizó el abogado.

El caso continúa en desarrollo y podría marcar un nuevo capítulo en la mediática historia entre ambos artistas, cuya relación por años negada ahora sale a la luz en medio de un proceso judicial.