¿Quién es la máscara? 2025: Conoce aquí al primer participante eliminado

La nueva temporada del programa ¿Quién es la máscara? 2025 inició este 12 de octubre con una gala llena de emoción, presentaciones musicales y la eliminación de Shiba Moon, que sorprendió tanto al público como al panel de investigadores.

El programa regresó con su formato habitual, donde figuras del mundo del espectáculo compiten ocultas bajo elaborados disfraces, interpretando temas musicales ante la audiencia y un jurado encargado de descifrar quién se encuentra tras la máscara.

El panel de investigadores de esta edición está conformado por Carlos Rivera, Anahí, Ana Brenda Contreras y Juanpa Zurita, quienes, entre comentarios, teorías y conjeturas, tratan de adivinar las identidades de los participantes basándose en pistas y presentaciones escénicas.

Durante esta primera emisión, varios personajes hicieron su debut, pero fue Shiba Moon quien captó la atención del público por su energía y simpatía. Sin embargo, tras la votación, el público decidió que este personaje debía abandonar la competencia, lo que llevó a una de las revelaciones más comentadas de la noche.

REACCIONES DEL JURADO ANTE LA REVELACIÓN

Cuando llegó el momento de descubrir quién se ocultaba detrás de Shiba Moon, el estudio se llenó de expectativa. Entre gritos del público y gestos de sorpresa de los investigadores, la máscara cayó y reveló a Adamari López, generando una oleada de reacciones inmediatas.

El cantante y jurado Carlos Rivera fue uno de los primeros en expresar su asombro:

"No, no puede ser Adamari López... No lo vimos venir, no puede ser. Es una hermosa sorpresa tenerte aquí, sabes que te quiero".

La conductora y actriz puertorriqueña, conocida por su trayectoria en televisión y su carisma frente a las cámaras, agradeció el recibimiento y compartió unas palabras con el público:

"Me divertí mucho y fue una experiencia maravillosa. Aquí estoy como una perrita disfrutando, feliz de haber tenido la oportunidad de venir al programa y de cantar, que nunca lo había hecho. Qué chévere que los tomó por sorpresa, yo quería distraerlos a todos, pero la realidad es que nadie me descubrió".

ESTAS SON LAS PISTAS QUE CONFUNDIERON AL JURADO

A lo largo de la emisión, ´´Shiba Moon´´ compartió varias pistas sobre su identidad. Entre ellas, mencionó que tenía cachorros y los defendía con uñas y dientes, una metáfora que hacía referencia a su faceta como madre. También comentó que había trabajado con Juanpa Zurita.

A pesar de las señales, ninguno de los investigadores logró identificarla correctamente, lo que generó sorpresa entre el panel y entusiasmo entre los espectadores.

Minutos después de la revelación, el nombre de Adamari López se volvió tendencia en redes sociales, donde usuarios expresaron su sorpresa y compartieron clips del momento en que la presentadora se quitó la máscara.