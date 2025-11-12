  • 24° C
Farándula

"Mi niña Jolette": Lolita Cortés responde al mensaje de la exacadémica tras su salida de La Granja VIP

Esta interacción entre la jueza y la exparticipante de La Academia ha sorprendido al público y desatado una ola de reacciones en redes sociales

Nov. 12, 2025
La actriz y cantante Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés, atraviesa un proceso de recuperación luego de su salida del reality show La Granja VIP, decisión que tomó tras sufrir un ataque de ansiedad.

Mientras retoma su rutina fuera de cámaras, la también "Jueza de Hierro" se enteró del mensaje público que su exalumna Jolette Hernández, con quien compartió escenario hace casi dos décadas en La Academia, le dedicó en redes sociales, y no dudó en responderle con cariño.

A través de las cuentas del programa Venga la Alegría, se difundió la reacción de Lolita Cortés, quien agradeció sinceramente las palabras de apoyo de Jolette:

"Mi niña Jolette, mi niña, te digo así porque siempre serás para mí una niña. Mi señorona, muchísimas gracias por su mensaje. Son pocas las personas que pueden entender por lo que uno pasa. Y que venga de su boca, de usted, significa muchísimo para mí. Espero algún día verte en persona, podernos abrazar y platicar mucho. Te mando amor y muchas bendiciones, salud".

LA HISTORIA ENTRE LOLITA CORTÉS Y JOLETTE EN LA ACADEMIA

imagen-cuerpo

En aquel entonces, Lolita era una de las jueces más duras del reality y llegó a pedir que no votaran por Jolette, pues consideraba que "no cantaba". Sin embargo, el paso del tiempo parece haber suavizado las diferencias.

El intercambio de mensajes entre ambas sorprendió al público, sobre todo porque su relación en La Academia fue una de las más polémicas de la televisión mexicana.

MENSAJE DE JOLETTE A LOLITA CORTÉS

Por su parte, Jolette, de 41 años, mostró empatía hacia su exmaestra al pedir respeto por su decisión de abandonar La Granja VIP:

"No me voy a prestar a atacar a una mujer como Lolita que ya la está pasando mal. Empatizo completamente con ella. Si estaba sufriendo por un problema de salud mental, es bueno que se priorice y se vaya".

Este gesto de reconciliación emocional fue muy bien recibido por los fans de ambas, quienes celebraron la madurez y sensibilidad de las dos artistas. Lolita Cortés, de 55 años, ha hablado abiertamente sobre su trastorno de ansiedad, una condición que padece desde hace más de una década y que, según explicó, requiere tratamiento médico permanente.

Su salida de La Granja VIP no solo reflejó un momento de vulnerabilidad, sino también un ejemplo de autocuidado y conciencia sobre la salud mental, un tema que cada vez cobra más relevancia en el ámbito artístico.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


