VIDEO|Fan irrumpe en la alfombra roja y abraza sin permiso a Ariana Grande durante la premiere de Wicked

Durante la premiere de Wicked: For Good en Singapur se vivio un momento de tensión el jueves 13 de noviembre, cuando un fan se abalanzó sobre la cantante y actriz Ariana Grande en plena alfombra amarilla del evento realizado en Universal Studios Singapore.

La artista, que interpreta a Glinda en la esperada secuela dirigida por Jon M. Chu, fue sorprendida por un hombre que burló la seguridad y la abrazó sin su consentimiento.

FAN INTERRUMPE ALFOMBRA ROJA Y ABRAZA SIN PERMISO A ARIANA GRANDE

El incidente ocurrió mientras Grande saludaba al público junto a Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum y el propio Chu. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el individuo, vestido con una camiseta blanca y pantalones cortos, salta las vallas de seguridad, corre hacia la intérprete y la sujeta del brazo. Grande, visiblemente asustada, intenta apartarlo mientras Erivo interviene de inmediato para protegerla.

Testigos relataron que el personal de seguridad reaccionó en cuestión de segundos, empujando al intruso de vuelta tras la valla y escoltándolo fuera del recinto. Michelle Yeoh se acercó para consolar a la cantante, quien lucía afectada tras el inesperado susto.

UN INTRUSO HABITUAL EN EVENTOS PÚBLICOS

El responsable fue identificado como Johnson Wen, un australiano de 25 años conocido en redes sociales como Pyjama Man. Según el medio The Straits Times, Wen publicó en Instagram un video del altercado acompañado del mensaje: "Querida Ariana Grande, gracias por dejarme aparecer en la alfombra amarilla a tu lado".

Johnson Wen ya es considerado un intruso habitual en los eventos públicos de artistas. Recientemente, también se dio a conocer que interrumpió en conciertos de cantantes como Katy Perry y The Weeknd, además de colarse en la pista del atletismo masculino durante los Juegos Olímpicos de París 2024. En Australia, Wen ha acumulado más de 20 mil dólares australianos en multas y se encuentra vetado de varios recintos, entre ellos el Accor Stadium.

En una entrevista con 9News Australia, el joven reconoció vivir en un hostal y describirse como "el troll más odiado del mundo". A pesar de haber prometido dejar atrás sus actos de irrupción, volvió a protagonizar un episodio similar en el estreno de Wicked: For Good.

La premiere en Singapur fue la única parada asiática del tour promocional de Wicked: For Good, cinta que llegará a los cines de América Latina el próximo 20 de noviembre de 2025.

La película, protagonizada por Grande, Cynthia Erivo y Michelle Yeoh, continúa la historia de Wicked: Part One y conecta directamente con el clásico El mago de Oz.