Taylor Swift revela el tráiler de "The End of an Era"

La producción, lanzada por Disney+, no solo revive los momentos más memorables de la gira que rompió récords, sino que también coincide con el cumpleaños de la cantante, ofreciendo una experiencia cargada de nostalgia, emociones y contenido exclusivo.

¿QUÉ MUESTRA "THE END OF AN ERA"?

La docu-serie de seis episodios está dirigida por Don Argott y co-dirigida por Sheena M. Joyce, bajo la producción de Object & Animal.

El proyecto ofrece un acceso sin precedentes al detrás de bambalinas de The Eras Tour, la gira que conquistó al mundo con 149 shows en estadios completamente abarrotados.

El documental se centra en el cierre de una era: su desarrollo, su impacto global y los momentos emocionales que convirtieron esta gira en un fenómeno cultural sin precedentes.

ENTRE LO QUE VEREMOS:

Imágenes inéditas de ensayos y preparativos

Momentos con invitados estelares: Escenas con Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Florence Welch entre otros.

Vida personal en el tour: Incluyendo apariciones de su prometido Travis Kelce.

El show final completo: Acompañado de un filme de concierto exclusivo, "Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show".

ESTA ES LA FECHA DE LLEGADA DE "THE END OF AN ERA" A DISNEY+

El estreno está programado para el 12 de diciembre de 2025 en Disney+, con los primeros dos episodios disponibles de inmediato. Los restantes se liberarán en tandas semanales: episodios 3 y 4 el 19 de diciembre, y los 5 y 6 el 26 de diciembre.