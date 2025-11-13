Christian Nodal está de luto. El motivo es muy doloroso para el cantante sonorense

El cantante caborquense Christian Nodal está de luto, ya que un familiar muy cercano, perdió la vida en un accidente automovilístico cuando se dirigía a la fiesta de Cristy Nodal, madre del intérprete de regional mexicano.

La víctima de la fatalidad es Hilda Lourdes González Terrazas, hermana de Jaime González, padre del sonorense, quien se dirigía a la celebración; sin embargo, perdió la vida el martes 4 de noviembre de 2025 en Texas, Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer por la comunicadora Jaqueline Martínez, conocida como "Chamonic", quien informó que "Luly", como le decían afectuosamente a la señora, iba camino al aeropuerto a tomar un avión con destino a la fiesta de Cristy Nodal.

A través de un mensaje exclusivo, en la cuenta oficial de Instagram de "Chamonic", en la que se dio a conocer el deceso de la tía de Nodal, acaecida en Texas.

La señora, que nada tenía qué ver con el medio del espectáculo, era una veterinaria profesional, de acuerdo con un escrito enviado por la empresa para la que trabajaba, en la que desataron su inmenso amor por los animales.

DÓNDE DESCANSARÁN SUS RESTOS, EN DEBATE FAMILIAR

Sin embargo, tras la muerte de la tía paterna de Nodal, desató un conflicto intrafamiliar, pues se está discutiendo dónde descansarán sus restos; sin embargo, será el padre de Christian quien defina.

Y es que Jaime se hace cargo del funeral, quien desea que su hermana sea incinerada y que sus cenizas sean llevadas a Guadalajara; sin embargo, la madre de Hilda Lourdes desea, al igual que el resto de la familia, que sean sepultados en Caborca, al lado de su padre.

Finalmente, de acuerdo con una versión filtrada, el padre de Christian no quiere ir a Caborca por "unos temas", por lo que no se ha definido dónde descansarán los restos de Lourdes.