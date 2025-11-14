Sonora triunfa en los Latin Grammy 2025: Carín León y Christian Nodal brillan con dos galardones

La música sonorense volvió a brillar en el escenario internacional gracias a Carín León y Christian Nodal, quienes se convirtieron en protagonistas de la 26ª entrega anual de los Latin Grammy, celebrada la noche de este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Con dos galardones clave para el regional mexicano, ambos artistas consolidaron su liderazgo dentro del género y pusieron nuevamente en alto el nombre de Sonora ante miles de asistentes y millones de espectadores.

La ceremonia, que reconoce a lo mejor de la música latinoamericana, fue testigo del crecimiento y la influencia de estos talentos nacidos en Caborca y Hermosillo, quienes no solo brillaron con sus presentaciones, sino también con emotivos discursos que conectaron con su tierra natal y con el público latino en general.

SONORA TRIUNFA EN LOS LATIN GRAMMY 2025

Christian Nodal fue el primero de los sonorenses en subir al escenario para recoger el Latin Grammy que acredita a ¿Quién + Como Yo? como Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, categoría en la que también competía su suegro, Pepe Aguilar.

Visiblemente emocionado, el cantante agradeció a su equipo más cercano por el apoyo constante y por tratarlo "como familia". Al finalizar su discurso, envió un mensaje que resonó en la audiencia:

"¡Arriba Caborca, Sonora y arriba la raza latina!"

Más tarde, Carín León cautivó al público con dos presentaciones en vivo: primero con "Ahí Estabas Tú" y posteriormente al lado de la cantante estadounidense Kacey Musgraves con su colaboración "Lost In Translation".

El hermosillense regresó minutos después al estrado, esta vez para recibir su premio a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, gracias a Palabra de To´s (Seca). En su discurso destacó la influencia de grandes figuras musicales que han marcado su camino, desde José Alfredo Jiménez y Pedro Infante hasta Freddy Mercury y Michael Jackson.

"Que viva la música con todas las voces que Dios nos mandó para inspirarnos en ella... y otro más que se va para nuestro Hermosillo, Sonora", expresó emocionado.

KAKALO DEBUTA EN EL ESCENARIO DE LOS LATIN GRAMMY

El talento sonorense también estuvo representado por Kakalo, quien vivió su primera experiencia en los Latin Grammy con la interpretación de su éxito "Tierra Trágame". El tema estaba nominado a Mejor Canción Regional, aunque finalmente el galardón fue para Los Tigres del Norte por "La Lotería".

Aun así, su presentación marcó un momento importante para su carrera y evidenció el creciente alcance de la música sonorense dentro del panorama latino.