Sergio Mayer dice que pedirá sacar a su hijo de La Granja VIP: "Ya cumplió su objetivo"

Farándula

En caso de concretarse esta salida, Mayer Mori sería el siguiente en abandonar la competencia de TV Azteca tras la salida de Lolita Cortés

Nov. 14, 2025
Sergio Mayer confirmó que solicitará formalmente a la producción de La Granja VIP la salida inmediata de su hijo, Sergio Mayer Mori, quien ha sido uno de los participantes más comentados en redes sociales.

¿POR QUÉ SERGIO MAYER SOLICITA LA SALIDA DE SU HIJO DEL REALITY?

El motivo, según el exdiputado, es contundente, pues las críticas constantes del público y de los panelistas ya cruzaron una línea que considera injusta y dañina.

Según señala Mayer, la participación del joven cantante ya cumplió su ciclo y mantenerlo más tiempo en el reality solo alimentaría un ambiente que considera injusto y tóxico.

Mori se ha convertido en blanco frecuente de ataques, señalamientos y acusaciones de supuestos privilegios dentro de la competencia y para su padre, el desgaste es evidente y ya no tiene sentido prolongarlo. En entrevista con el canal StarsTV, Mayer fue directo:

"Es muy triste seguir escuchando los comentarios de la gente y de los panelistas con respecto a él. En lugar de reconocer que es un cuate con mucha agilidad... lo siguen criticando, funando, acusando. No está correcto."

Además, reveló que desde antes de que iniciara el programa había hablado con su hijo sobre el momento adecuado para retirarse:

"Yo le dije a Sergio que cuando viera que era momento de que saliera, yo lo iba a manifestar a la producción. Y yo creo que Sergio ya cumplió con su objetivo. Ha demostrado su lealtad, sus principios... y aun así lo siguen criticando."

Asimismo, Sergio Mayer realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde remató:

"Creo que es el momento de que deje La Granja. Se los digo desde el dolor de mi corazón... aunque gane y le vaya bien, la gente lo sigue alucinando. Y no se lo merece."

SERGIO MAYER AGRADECE EL APOYO AL PROYECTO MUSICAL DE SU HIJO

Agradeció, eso sí, a los fandoms que han apoyado al joven pese a que entró sin una base fuerte de seguidores:

"Ha crecido su música, han crecido sus plataformas, y eso se los agradezco."

Mayer adelantó que este lunes, al volver de su viaje, hablará directamente con la producción para formalizar la petición. Si se concreta, Mayer Mori sería el siguiente en abandonar la competencia tras la salida de Lolita Cortés, quien pidió su expulsión por una crisis de salud mental el pasado 9 de noviembre.

De lograrse, Mayer Mori se sumaría a la reciente renuncia de Lolita Cortés, quien abandonó la competencia por una crisis de salud mental el pasado 9 de noviembre. En un reality cada vez más intenso, la presión cobra factura... y Mayer padre no está dispuesto a que su hijo la siga pagando.

Marcela Islas
Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


