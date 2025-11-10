Junior H pone en aprietos juego de América vs Rayados

La Liga MX ha confirmado la sede para el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 entre América y Rayados de Monterrey, luego de la incertidumbre provocada por el concierto de Junior H en la misma zona.

El show del cantante de corridos tumbados, programado para el sábado 30 de noviembre en la Plaza de Toros México, encendió las alarmas debido a su cercanía con el encuentro de Liguilla. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la Final del Apertura 2024, se logró un acuerdo para el uso de ambos inmuebles.

¿DÓNDE SE JUGARÁ EL AMÉRICA VS RAYADOS?

De acuerdo con información de Mediotiempo , el América vs Rayados se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 30 de noviembre, mismo día del concierto de Junior H.

El partido se programará a más tardar a las 17:00 horas, para evitar empalmarse con el concierto que iniciará a las 20:00 horas.

Se espera un día complicado en la colonia Nochebuena, ya que tanto el evento musical como el partido contarán con aforos llenos y una alta concentración de aficionados en la zona.

ASÍ QUEDARON LOS CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025

Concluida la Fase Regular, así se jugarán las cuatro series de los Cuartos de Final:

América vs Rayados

Cruz Azul vs Chivas (La Ida en Guadalajara y la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario)

Mientras tanto, Toluca y Tigres esperan a sus rivales, que saldrán del Play In, donde participan Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas.