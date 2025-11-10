  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 10 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Junior H pone en aprietos juego de América vs Rayados

El partido de Cuartos de Final del Apertura 2025 sufrió un cambio debido a presentación del cantante

Nov. 10, 2025
Este encuentro es uno de los más esperados de la Liguilla.
Este encuentro es uno de los más esperados de la Liguilla.

La Liga MX ha confirmado la sede para el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 entre América y Rayados de Monterrey, luego de la incertidumbre provocada por el concierto de Junior H en la misma zona.

El show del cantante de corridos tumbados, programado para el sábado 30 de noviembre en la Plaza de Toros México, encendió las alarmas debido a su cercanía con el encuentro de Liguilla. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la Final del Apertura 2024, se logró un acuerdo para el uso de ambos inmuebles. 

¿DÓNDE SE JUGARÁ EL AMÉRICA VS RAYADOS

De acuerdo con información de Mediotiempo, el América vs Rayados se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 30 de noviembre, mismo día del concierto de Junior H.
El partido se programará a más tardar a las 17:00 horas, para evitar empalmarse con el concierto que iniciará a las 20:00 horas.

Se espera un día complicado en la colonia Nochebuena, ya que tanto el evento musical como el partido contarán con aforos llenos y una alta concentración de aficionados en la zona.

imagen-cuerpo

ASÍ QUEDARON LOS CUARTOS DE FINAL DEL APERTURA 2025

Concluida la Fase Regular, así se jugarán las cuatro series de los Cuartos de Final:

  • América vs Rayados
  • Cruz Azul vs Chivas (La Ida en Guadalajara y la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario)

Mientras tanto, Toluca y Tigres esperan a sus rivales, que saldrán del Play In, donde participan Tijuana, FC Juárez, Pachuca y Pumas.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Álvaro Fidalgo aceptó jugar con la Selección Mexicana: ¿cuándo debutaría?
Deportes

Álvaro Fidalgo aceptó jugar con la Selección Mexicana: ¿cuándo debutaría?

Noviembre 10, 2025

En mayo pasado, Fidalgo había declarado que no se veía como opción para el Tri, al considerar que Javier Aguirre tenía "otras alternativas"

Alumna de PrepaTec destaca en torneo estatal de natación
Deportes

Alumna de PrepaTec destaca en torneo estatal de natación

Noviembre 10, 2025

Durante la competencia, Paola sobresalió en las pruebas de mariposa, relevos combinados y relevos libres

TV Azteca confirma transmisión gratuita del Mundial 2026 y contará con un equipo de lujo
Deportes

TV Azteca confirma transmisión gratuita del Mundial 2026 y contará con un equipo de lujo

Noviembre 10, 2025

La televisora confirmó que transmitirá en vivo 32 partidos del Mundial 2026, incluyendo todos los encuentros de la Selección Mexicana