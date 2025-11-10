TV Azteca confirma transmisión gratuita del Mundial 2026 y contará con un equipo de lujo

TV Azteca confirmó oficialmente que transmitirá en vivo y de manera gratuita varios partidos del Mundial 2026, el torneo más esperado por los aficionados al futbol, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

La televisora del Ajusco anunció que ofrecerá una cobertura completa con su tradicional sello humorístico, análisis experto y la pasión que caracteriza a su equipo de comentaristas.

¿CUÁNTOS PARTIDOS TRANSMITIRÁ TV AZTECA

Aunque Televisa posee los derechos de los 104 partidos que disputarán las 48 selecciones participantes, TV Azteca logró un acuerdo para transmitir 32 encuentros, entre ellos los duelos de la Selección Mexicana, tanto en la fase de grupos como en las rondas de eliminación.

Además, TV Azteca confirmó que transmitirá en vivo el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington, donde se definirán los grupos y los rivales de cada selección. A partir de ese evento se conocerán los demás encuentros que formarán parte de la programación de la televisora.

CONTARÁ CON UN EQUIPO DE LUJO

El anuncio se realizó a través de las redes oficiales de la televisora, donde además presentaron al panel que acompañará toda la cobertura.

Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves “Zague”, Jorge Campos, David Medrano, Inés Sainz y Carlos “El Warrior” Guerrero, entre otros. Como invitados especiales, también se unirán dos campeones del mundo: Iker Casillas y Jorge Valdano, quienes aportarán su experiencia y visión internacional del futbol.

La dupla Martinoli-García, junto con los comentarios coloridos de Campos y Zague, volverán a encabezar las narraciones, mientras que Casillas campeón en Sudáfrica 2010 y Valdano campeón en México 1986 ofrecerán análisis tácticos y reflexiones sobre el desarrollo del torneo.

El Mundial 2026 marcará un momento histórico para México, que volverá a ser sede de una Copa del Mundo con partidos en el Estadio Azteca (cinco juegos), Estadio Akron (cuatro) y Estadio BBVA (cuatro).

Con esta confirmación, TV Azteca reafirma su papel como “la casa de la Selección Mexicana”, prometiendo una cobertura “inolvidable, divertida y apasionada” que buscará llevar cada jugada y cada emoción del Mundial a los hogares de todo el país.