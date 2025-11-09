Yaquis cede el del honor a Algodoneros

Algodoneros de Guasave evitó la barrida y se quedó con el juego del honor al derrotar con autoridad 6-0 a Yaquis de Obregón en el tercer duelo de la serie celebrada en el Estadio Kuroda Park

Los dueños del terreno frenaron la racha de cinco victorias consecutivas del conjunto obregonense y evitaron que los Yaquis completaran su segunda barrida al hilo en la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. A pesar del tropiezo, el conjunto dirigido por Gabe Álvarez se mantiene en la parte alta del standing, mostrando consistencia en su accionar colectivo.

CLARIDAD

El conjunto local tomó ventaja desde el inicio, fabricando dos carreras en la parte baja de la primera entrada ante los lanzamientos del cubano Ariel Miranda, quien no tuvo su mejor salida. En el tercer episodio, los Algodoneros ampliaron el marcador con un rally de tres anotaciones, colocando la pizarra 5-0. La ofensiva de Guasave todavía tuvo tiempo de sumar una más en la cuarta, dejando cifras definitivas de 6-0.

Por el conjunto sinaloense, Zach Willeman se llevó la victoria con una destacada labor monticular de seis entradas completas, en las que apenas permitió tres imparables, regaló dos bases y ponchó a cuatro rivales, sin admitir carrera. Recibió el relevo de tres brazos que se encargaron de mantener la blanqueada.

La derrota fue para Ariel Miranda, quien trabajó cuatro entradas, aceptando seis carreras y otorgando cuatro bases por bolas, aunque recetó seis ponches. El bullpen de Obregón contuvo el daño, pero la ofensiva no logró descifrar el pitcheo rival.

Este lunes la Liga Mexicana del Pacífico tendrá jornada de descanso general, y el próximo martes los Yaquis de Ciudad Obregón regresan a casa para recibir a los Águilas de Mexicali, en una atractiva serie de martes, miércoles y jueves, con juegos programados a las 7:10 de la noche en el coloso de la Quintana Roo.