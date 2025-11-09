  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 9 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Yaquis cede el del honor a Algodoneros

Guasave vence 6-0 a Obregón. Este martes el Estadio Yaquis recibe a Mexicali

Nov. 09, 2025
Yaquis cede el del honor a Algodoneros

Algodoneros de Guasave evitó la barrida y se quedó con el juego del honor al derrotar con autoridad 6-0 a Yaquis de Obregón en el tercer duelo de la serie celebrada en el Estadio Kuroda Park

Los dueños del terreno frenaron la racha de cinco victorias consecutivas del conjunto obregonense y evitaron que los Yaquis completaran su segunda barrida al hilo en la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. A pesar del tropiezo, el conjunto dirigido por Gabe Álvarez se mantiene en la parte alta del standing, mostrando consistencia en su accionar colectivo.

CLARIDAD

El conjunto local tomó ventaja desde el inicio, fabricando dos carreras en la parte baja de la primera entrada ante los lanzamientos del cubano Ariel Miranda, quien no tuvo su mejor salida. En el tercer episodio, los Algodoneros ampliaron el marcador con un rally de tres anotaciones, colocando la pizarra 5-0. La ofensiva de Guasave todavía tuvo tiempo de sumar una más en la cuarta, dejando cifras definitivas de 6-0.

Por el conjunto sinaloense, Zach Willeman se llevó la victoria con una destacada labor monticular de seis entradas completas, en las que apenas permitió tres imparables, regaló dos bases y ponchó a cuatro rivales, sin admitir carrera. Recibió el relevo de tres brazos que se encargaron de mantener la blanqueada.

La derrota fue para Ariel Miranda, quien trabajó cuatro entradas, aceptando seis carreras y otorgando cuatro bases por bolas, aunque recetó seis ponches. El bullpen de Obregón contuvo el daño, pero la ofensiva no logró descifrar el pitcheo rival.

Este lunes la Liga Mexicana del Pacífico tendrá jornada de descanso general, y el próximo martes los Yaquis de Ciudad Obregón regresan a casa para recibir a los Águilas de Mexicali, en una atractiva serie de martes, miércoles y jueves, con juegos programados a las 7:10 de la noche en el coloso de la Quintana Roo.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
Yaquis se queda con la serie al ganar en entradas extra
Deportes

Yaquis se queda con la serie al ganar en entradas extra

Noviembre 08, 2025

Sebastián Elizalde fue el héroe con cuadrangular en la décima entrada con uno a bordo, dándole la victoria a Obregón

Toluca vence al América y Paulinho se perfila como campeón de goleo
Deportes

Toluca vence al América y Paulinho se perfila como campeón de goleo

Noviembre 08, 2025

Las Águilas concluyó la fase regular en el cuarto puesto, por lo que enfrentará a los Rayados de Monterrey

Tigres vence 3-1 al Atlético San Luis y sueña con liderar el Apertura 2025
Deportes

Tigres vence 3-1 al Atlético San Luis y sueña con liderar el Apertura 2025

Noviembre 08, 2025

Si UANL como líderes del Apertura 2025, esperarán rival en los Cuartos de Final proveniente del Play In