  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 8 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Toluca vence al América y Paulinho se perfila como campeón de goleo

Las Águilas concluyó la fase regular en el cuarto puesto, por lo que enfrentará a los Rayados de Monterrey

Nov. 08, 2025
Toluca vence al América y Paulinho se perfila como campeón de goleo

El Toluca consiguió una valiosa victoria de 2-0 sobre el América en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025, disputada en el Estadio Nemesio Diez, resultado que los coloca momentáneamente en el liderato general. Además, Paulinho marcó su duodécimo gol del certamen, prácticamente asegurando el título de campeón de goleo.

TOLUCA IMPONE SU RITMO Y PAULINHO ABRE EL MARCADOR

El encuentro comenzó con gran intensidad. El América buscó atacar por las bandas con Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez, mientras que los Diablos Rojos presionaron desde el mediocampo para cortar los circuitos de juego azulcremas.

Las primeras llegadas locales llegaron con disparos de Helinho y Nicolás Castro, que exigieron buenas intervenciones del arquero Luis Malagón.

Al minuto 40, una recuperación rápida permitió a Nicolás Castro asistir a Paulinho, quien definió con zurda dentro del área para el 1-0. El gol del portugués cambió el desarrollo del partido, con Toluca replegado estratégicamente y América intentando reaccionar sin éxito antes del descanso.

imagen-cuerpo

HELINHO SENTENCIA EL PARTIDO DESDE PENAL

En la segunda mitad, André Jardine buscó mayor profundidad con los ingresos de Álex Zendejas y Rodrigo Aguirre, pero la zaga escarlata mantuvo el orden. Al minuto 52, Luis Malagón cometió una falta sobre Paulinho dentro del área, lo que derivó en penalti.

Helinho ejecutó con precisión al poste izquierdo y amplió la ventaja 2-0 al minuto 56, consolidando el dominio toluqueño. América insistió con disparos de Zendejas, Saint-Maximin y Aguirre, pero la defensa mexiquense respondió con solidez.

TOLUCA ASEGURA EL SUBLIDERATO Y AMÉRICA ENFRENTARÁ A MONTERREY

Los minutos finales estuvieron marcados por interrupciones debido a lesiones pues Israel Reyes y Everardo López tuvieron que abandonar el campo. Aun así, Toluca controló el cierre del encuentro y selló una victoria que lo deja, como mínimo, en el segundo lugar del torneo.

Por su parte, el América concluyó la fase regular en el cuarto puesto, por lo que enfrentará a los Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Tigres vence 3-1 al Atlético San Luis y sueña con liderar el Apertura 2025
Deportes

Tigres vence 3-1 al Atlético San Luis y sueña con liderar el Apertura 2025

Noviembre 08, 2025

Si UANL como líderes del Apertura 2025, esperarán rival en los Cuartos de Final proveniente del Play In

Chivas gana su último juego de jornada regular
Deportes

Chivas gana su último juego de jornada regular

Noviembre 08, 2025

El Rebaño se impuso ante los Rayados en un juegazo en el Estadio Akron

Yaquis de Obregón abre con victoria 5-1 ante Algodoneros de Guasave
Deportes

Yaquis de Obregón abre con victoria 5-1 ante Algodoneros de Guasave

Noviembre 07, 2025

Fernando Sánchez debutó y se lució arriba del montículo; este sábado buscarán llevarse la serie del Kuroda Park