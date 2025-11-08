Toluca vence al América y Paulinho se perfila como campeón de goleo

El Toluca consiguió una valiosa victoria de 2-0 sobre el América en la jornada 17 del Torneo Apertura 2025, disputada en el Estadio Nemesio Diez, resultado que los coloca momentáneamente en el liderato general. Además, Paulinho marcó su duodécimo gol del certamen, prácticamente asegurando el título de campeón de goleo.

TOLUCA IMPONE SU RITMO Y PAULINHO ABRE EL MARCADOR

El encuentro comenzó con gran intensidad. El América buscó atacar por las bandas con Allan Saint-Maximin y Brian Rodríguez, mientras que los Diablos Rojos presionaron desde el mediocampo para cortar los circuitos de juego azulcremas.

Las primeras llegadas locales llegaron con disparos de Helinho y Nicolás Castro, que exigieron buenas intervenciones del arquero Luis Malagón.

Al minuto 40, una recuperación rápida permitió a Nicolás Castro asistir a Paulinho, quien definió con zurda dentro del área para el 1-0. El gol del portugués cambió el desarrollo del partido, con Toluca replegado estratégicamente y América intentando reaccionar sin éxito antes del descanso.

HELINHO SENTENCIA EL PARTIDO DESDE PENAL

En la segunda mitad, André Jardine buscó mayor profundidad con los ingresos de Álex Zendejas y Rodrigo Aguirre, pero la zaga escarlata mantuvo el orden. Al minuto 52, Luis Malagón cometió una falta sobre Paulinho dentro del área, lo que derivó en penalti.

Helinho ejecutó con precisión al poste izquierdo y amplió la ventaja 2-0 al minuto 56, consolidando el dominio toluqueño. América insistió con disparos de Zendejas, Saint-Maximin y Aguirre, pero la defensa mexiquense respondió con solidez.

TOLUCA ASEGURA EL SUBLIDERATO Y AMÉRICA ENFRENTARÁ A MONTERREY

Los minutos finales estuvieron marcados por interrupciones debido a lesiones pues Israel Reyes y Everardo López tuvieron que abandonar el campo. Aun así, Toluca controló el cierre del encuentro y selló una victoria que lo deja, como mínimo, en el segundo lugar del torneo.

Por su parte, el América concluyó la fase regular en el cuarto puesto, por lo que enfrentará a los Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025.