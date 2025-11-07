  • 24° C
Deportes

Yaquis de Obregón abre con victoria 5-1 ante Algodoneros de Guasave

Fernando Sánchez debutó y se lució arriba del montículo; este sábado buscarán llevarse la serie del Kuroda Park

Nov. 07, 2025
Yaquis de Obregón abre con victoria 5-1 ante Algodoneros de Guasave

Fernando Sánchez dejó su carta de presentación en su debut dentro de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en la temporada 2025-2026, al lanzar durante dos entradas completas, aceptar únicamente dos imparables y no recibir daño alguno. El recién debutante cumplió con las expectativas y, conforme pasen los días, irá aumentando su carga de trabajo sobre el montículo.

Yaquis, inspirado por su excelente paso dentro del circuito invernal, venció en el primer juego de la serie a los Algodoneros de Guasave por pizarra de 5-1, y este sábado buscará sumar una serie más a su favor.

LAS HOSTILIDADES

imagen-cuerpo

Obregón llegó a territorio sinaloense y en el Kuroda Park siguió impartiendo cátedra ofensiva. Allen Córdoba dio la voz de ataque al conectar doblete en su primer turno; enseguida, Roberto “Tito” Valenzuela lo imitó y, con otro doblete, mandó a Córdoba a la registradora para el 1-0. Luego, Sebastián Elizalde recibió base por bolas y Víctor “La Chule” Mendoza pegó doblete productor de dos carreras para colocar la pizarra 3-0. Todavía Alfredo Hurtado, con imparable, impulsó a Mendoza y el marcador se amplió a 4-0.

Así se mantuvo el encuentro hasta la parte alta de la sexta entrada, cuando Obregón aumentó una carrera más: Allen Córdoba impulsó a Alfredo Hurtado al pentágono para poner la pizarra 5-0.

Fue hasta la octava entrada baja cuando Guasave se quitó la blanqueada y anotó su única carrera, dejando las cifras definitivas 5-1 a favor de Yaquis.

 

LOS LANZADORES

imagen-cuerpo

Por Obregón, Saúl Vázquez se llevó la victoria en labor de relevo, continuando con el gran trabajo del abridor Fernando Sánchez. Vázquez lanzó cuatro entradas completas, permitió solo un imparable, regaló dos bases y ponchó a seis enemigos. Fue auxiliado por tres serpentineros más.

Por Algodoneros, Mario García abrió y cargó con la derrota al soportar apenas dos tercios de entrada, en los que aceptó seis imparables, cuatro carreras, otorgó una base y no recetó ponches. Fue relevado por Peña, quien contuvo a la ofensiva yaqui durante tres entradas y dos tercios, además de desfilar otros tres lanzadores.

Este sábado continuará la serie: Yaquis buscará asegurar la victoria enviando al montículo a Odrisamer Despaigne, mientras que Guasave anunciará a Kayle Tayler como su abridor. El encuentro iniciará en punto de las 7:30 de la noche (19:30 horas)

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

