Última fecha FIFA del año para México

El Tricolor tendrá sus últimos partidos antes de la liguilla del futbol mexicano, donde la selección jugará un par de amistosos ante selecciones sudamericanas. Hoy, Javier Aguirre dio a conocer a los convocados que estarán en estos compromisos.

NUEVOS NOMBRES EN EL TRI

Después de mucho tiempo, el "Vasco" llama a Armando González, jugador del Guadalajara que está peleando el título de goleo en la Liga MX. Con sus actuaciones, La Hormiga se ha ganado el lugar que merece y podrá debutar con la selección mayor en estas fechas FIFA.

GILBERTO MORA VUELVE A LA ACTIVIDAD

La joven sensación de 17 años, Gilberto Mora, vuelve a las canchas después de haber sufrido una fractura en su brazo. Javier Aguirre lo tomó en cuenta para estos partidos y seguirá buscando un boleto para el próximo Mundial 2026.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÁ MÉXICO?

México tendrá doble jornada este mes, donde enfrentará a Paraguay y Uruguay los días 15 y 18 de noviembre, para así poner fin a todos sus compromisos de 2025 rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde la selección será anfitriona.