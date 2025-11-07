  • 24° C
México consigue importante triunfo ante Costa de Marfil en el Mundial Sub-17

El representativo nacional se mantiene en la lucha por la clasificación a los Dieciseisavos de Final y el próximo encuentro contra Suiza será clave

Nov. 07, 2025
El próximo partido es el 10 de noviembre.

La selección mexicana Sub-17 alcanzó un triunfo crucial en su camino al Mundial Sub-17 2025, al imponerse 1-0 a Costa de Marfil en un disputado partido en Doha, Qatar.

Con este resultado, el Tri mantiene vivas sus opciones de avanzar a los Dieciseisavos de Final y se prepara para el último duelo de la fase de grupos, donde se medirá contra Suiza el próximo 10 de noviembre.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso desde los primeros minutos. México se acercó al gol en el minuto 1, cuando Luis Gamboa, del Atlas, hizo una gran jugada por la banda izquierda y su disparo al arco dejó un rebote que Gael García, del Guadalajara, no pudo capitalizar.

Sin embargo, Costa de Marfil también mostró su peligrosidad, especialmente en el minuto 14, cuando Alynho Haïdara estuvo cerca de abrir el marcador, pero el portero mexicano, Santiago López, y una mala definición del delantero africano evitaron el gol.

ASÍ EL GOL DEL TRIUNFO

Fue en el minuto 60 cuando, tras una jugada de balón parado, México encontró el buscado gol. Ian Olvera, delantero de Xolos de Tijuana, aprovechó un rebote dentro del área y con un excelente remate logró poner a su equipo arriba en el marcador.

Este gol resultó decisivo, ya que, a pesar de los intentos finales de Costa de Marfil, México logró sostener el 1-0 hasta el pitido final.

Con este triunfo, México se mantiene en la lucha por la clasificación a los Dieciseisavos de Final, y el próximo encuentro contra Suiza será clave para definir su futuro en el torneo.

César Leyva
