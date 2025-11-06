Barrida y blanqueada de Yaquis sobre Charros de Jalisco

Tremenda labor en el montículo de Orlando Lara, quien mantuvo a raya a la poderosa ofensiva de Charros de Jalisco. Combinado con un ataque oportuno de dos carreras, el equipo de Ciudad Obregón se impuso 2-0 en el tercer juego de la serie y completó la barrida sobre los tapatíos.
El Estadio Yaquis registró la mejor entrada de la temporada regular, y los locales respondieron con una victoria que llenó de alegría a su afición. Con este resultado, Yaquis se mantiene en la cima del standing de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.
Obregón rompió el cero en la parte baja de la quinta entrada, aprovechando un par de errores defensivos de Charros que permitieron a Santiago Chávez pisar el pentágono con la primera carrera.
La segunda anotación cayó en el séptimo episodio, cuando Allen Córdoba conectó triple por todo el jardín central y anotó con elevado de sacrificio de Riley Unroe, para poner la pizarra 2-0 a favor de los locales.
Durante la sexta entrada, la directiva del Club Yaquis entregó el Guante de Oro a Allen Córdoba, reconocimiento obtenido en la temporada 2024-2025. La ceremonia fue encabezada por el presidente del club, René Arturo Rodríguez, el mánager Gabe Álvarez y el capitán del equipo, Juan Carlos "Haper" Gamboa.
PRIMERA BOLA
Como parte de los reconocimientos a la fiel afición, el club Yaquis invitó a lanzar la primera bola a Javier Orlando Félix Valencia, nacido en Ciudad Obregón y con 27 años de trayectoria como árbitro, de los cuales 8 fueron en el futbol profesional, llegando a participar en Primera A y Liga de Ascenso MX.
Entre sus cargos destacan:
- Delegado de la Delegación Profesional de Árbitros de Sonora.
- Instructor de Arbitraje del Estado de Sonora.
- Presidente del Colegio de Árbitros de Cajeme.
SE VACÍAN LAS BANCAS
Durante esa misma sexta entrada, se vaciaron las bancas tras un conato de bronca entre Orlando Lara y Mateo Gil, quienes discutieron en el terreno de juego. El incidente no pasó a mayores y el juego continuó sin consecuencias.
Por Obregón abrió y ganó Orlando Lara (4-0), lanzando siete entradas completas, permitiendo cinco imparables sin admitir carrera. Dos lanzadores más completaron el encuentro, incluyendo a Efraín Contreras, quien se apuntó el salvamento.
Por Charros abrió y perdió Luis Payán (1-1), con apoyo de dos relevistas.
Este viernes, muy temprano, Yaquis emprenderá el viaje rumbo a Guasave, Sinaloa, para enfrentarse a Algodoneros en la serie del fin de semana.
La rotación abridora de Obregón será con el debutante Fernando Sánchez el viernes, Odrisamer Despaigne el sábado y Ariel Miranda el domingo.