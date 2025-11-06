Barrida y blanqueada de Yaquis sobre Charros de Jalisco

Tremenda labor en el montículo de Orlando Lara, quien mantuvo a raya a la poderosa ofensiva de Charros de Jalisco. Combinado con un ataque oportuno de dos carreras, el equipo de Ciudad Obregón se impuso 2-0 en el tercer juego de la serie y completó la barrida sobre los tapatíos.

El Estadio Yaquis registró la mejor entrada de la temporada regular, y los locales respondieron con una victoria que llenó de alegría a su afición. Con este resultado, Yaquis se mantiene en la cima del standing de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Obregón rompió el cero en la parte baja de la quinta entrada, aprovechando un par de errores defensivos de Charros que permitieron a Santiago Chávez pisar el pentágono con la primera carrera.

La segunda anotación cayó en el séptimo episodio, cuando Allen Córdoba conectó triple por todo el jardín central y anotó con elevado de sacrificio de Riley Unroe, para poner la pizarra 2-0 a favor de los locales.

Durante la sexta entrada, la directiva del Club Yaquis entregó el Guante de Oro a Allen Córdoba, reconocimiento obtenido en la temporada 2024-2025. La ceremonia fue encabezada por el presidente del club, René Arturo Rodríguez, el mánager Gabe Álvarez y el capitán del equipo, Juan Carlos "Haper" Gamboa.

PRIMERA BOLA

Como parte de los reconocimientos a la fiel afición, el club Yaquis invitó a lanzar la primera bola a Javier Orlando Félix Valencia, nacido en Ciudad Obregón y con 27 años de trayectoria como árbitro, de los cuales 8 fueron en el futbol profesional, llegando a participar en Primera A y Liga de Ascenso MX.

Entre sus cargos destacan:

Delegado de la Delegación Profesional de Árbitros de Sonora.

Instructor de Arbitraje del Estado de Sonora.

Presidente del Colegio de Árbitros de Cajeme.

SE VACÍAN LAS BANCAS

Durante esa misma sexta entrada, se vaciaron las bancas tras un conato de bronca entre Orlando Lara y Mateo Gil, quienes discutieron en el terreno de juego. El incidente no pasó a mayores y el juego continuó sin consecuencias.

Por Obregón abrió y ganó Orlando Lara (4-0), lanzando siete entradas completas, permitiendo cinco imparables sin admitir carrera. Dos lanzadores más completaron el encuentro, incluyendo a Efraín Contreras, quien se apuntó el salvamento.

Por Charros abrió y perdió Luis Payán (1-1), con apoyo de dos relevistas.

Este viernes, muy temprano, Yaquis emprenderá el viaje rumbo a Guasave, Sinaloa, para enfrentarse a Algodoneros en la serie del fin de semana.

La rotación abridora de Obregón será con el debutante Fernando Sánchez el viernes, Odrisamer Despaigne el sábado y Ariel Miranda el domingo.