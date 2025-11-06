Javier "El Vasco" Aguirre es nominado por la FIFA a entrenador del año

Este jueves la FIFA dio a conocer la lista de nominados al premio "The Best 2025", donde el estratega nacional Javier "Vasco" Aguirre figura entre los mejores entrenadores del mundo. Su inclusión ha causado revuelo, ya que comparte la categoría con algunos de los técnicos más exitosos de Europa.

Aguirre, actual director técnico de la Selección Mexicana, se ganó su lugar gracias a un año histórico en el que conquistó dos títulos internacionales entre ellos la Copa Oro, venciendo a Panamá, y la Nations League, en la que México se impuso a Estados Unidos por primera vez desde la creación del torneo en 2019.

Estos logros colocaron nuevamente al "Tri" en el mapa competitivo del futbol mundial y devolvieron la ilusión a la afición mexicana.

Luego de ganar la Copa Oro 2025 y la Concacaf Liga de Naciones 2025, Javier Aguirre está nominado como Mejor Técnico en The Best FIFA Football Awards™ 2025. ?



¿CONTRA QUIÉNES COMPITE?

El "Vasco" competirá contra seis estrategas de la élite europea: Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Arne Slot (Liverpool), Roberto Martínez (Portugal) y Mikel Arteta (Arsenal). Todos ellos con campañas destacadas dentro de sus ligas y competencias internacionales.

Entre sus rivales más fuertes destaca Luis Enrique, quien llevó al PSG a un año casi perfecto con cinco títulos (Champions League, Supercopa de la UEFA, Ligue 1, Copa y Supercopa de Francia), solo perdiendo el Mundial de Clubes frente al Chelsea.

Otro contendiente sólido es Hansi Flick, que devolvió al Barcelona al protagonismo al ganar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de alcanzar las semifinales de la Champions.

Arne Slot rompió la hegemonía del Manchester City al coronarse campeón de la Premier League con el Liverpool, mientras Roberto Martínez hizo historia al conquistar una nueva UEFA Nations League con Portugal.

La votación para "The Best FIFA Football Awards 2025" se abrirá en los próximos días y el resultado se dará a conocer en enero, cuando el mundo sabrá si Javier Aguirre logra convertirse en el mejor entrenador del planeta.