Yaquis de Obregón deja en el terreno a Charros de Jalisco

Debut soñado para el norteamericano Kyren Paris, quien se vistió de héroe la noche de este miércoles al rubricar una reacción de dos carreras en la parte baja del noveno episodio y darle la victoria a Ciudad Obregón de manera sensacional, dejando en el terreno a Charros de Jalisco con marcador de 6-5.

Obregón llegó ganando 3-0 en la parte alta de la séptima, pero Charros aprovechó que el relevo de los cajemenses no pudo mantener la ventaja que les había dejado Felipe González, y en cuestión de minutos la diferencia desapareció. Cuando Yaquis sacó el tercer out del episodio, ya estaban perdiendo 5-3.

Los locales se acercaron en la baja de la séptima: Riley Unroe conectó doblete y anotó con rola al cuadro de Roberto "Tito" Valenzuela para poner el marcador 5-4.

nuevo, "Tito" Valenzuela hizo el trabajo y conectó imparable con Allen Córdoba en segunda; este último anotó para empatar el juego a 5 carreras.

La locura en el Estadio Yaquis se desató con el batazo de dos estaciones del recién llegado Kyren Paris, que empujó a Roberto Valenzuela al pentágono para concretar la dramática victoria del equipo de Obregón.

LOS LANZADORES

Por "La Tribu" abrió y lanzó magistralmente Felipe González, quien estaba teniendo una noche de ensueño al retirar a diez bateadores de Charros en fila. Incluso, en la misma primera entrada, González hizo historia al conseguir su ponche número 300 en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), al abanicar a Bligh Madris.

Sin embargo, cuando Gabe Álvarez decidió removerlo, dejó corredores en circulación y le anotaron dos carreras en seis entradas y un tercio de labor, con solo dos imparables permitidos. González, al final, no tuvo nada que ver en la decisión del partido.

Fue relevado por tres lanzadores más, entre ellos Brandon Brennan, quien se adjudicó la victoria.

Por Charros abrió Manny Bañuelos, quien salió sin decisión, aunque fue rescatado por su ofensiva. Lanzó tres entradas completas, permitió cuatro imparables y tres carreras.

Fue auxiliado por cuatro relevistas más, entre ellos Trevor Clifton, quien cargó con el descalabro.

Este jueves se juega el tercero de la serie, donde los locales buscarán la barrida. Por Yaquis abrirá Orlando Lara, y por Charros lo hará Luis Payán. El juego está programado para iniciar en punto de las 7:10 PM (19:10 horas)