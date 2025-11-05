Shohei Ohtani podría ganar su cuarto JMV y hacer historia en MLB

Shohei Ohtani está a punto de alcanzar un logro que lo consolidaría como uno de los más grandes de todos los tiempos en el beisbol.

El astro japonés es uno de los tres finalistas para el Premio al Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Nacional 2024, junto a Kyle Schwarber (Filis) y Juan Soto (Mets), y es considerado el gran favorito para alzarse con el galardón.

El desempeño de Ohtani ha sido digno de tomarse en cuenta con un OPS de 1.014 y 55 jonrones, demostró ser un monstruo en la ofensiva.

Pero lo más relevante es su regreso a la loma de los disparos, donde terminó con una efectividad de 2.87 y 62 ponches en 47.0 entradas durante 14 aperturas. Esta temporada, Ohtani ha deslumbrado tanto como bateador como lanzador, haciendo de él un candidato formidable para el JMV.

Congratulations Shohei Ohtani on being a finalist for the MVP Award and to Yoshinobu Yamamoto on being a finalist for the Cy Young Award! pic.twitter.com/MttIKxQHS1 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) November 4, 2025

LOS OTROS RÉCORDS QUE ALCANZARÍA

Si Ohtani recibe el premio el 13 de noviembre, no solo se llevaría su cuarto JMV, sino que también se unirá a un grupo selecto de jugadores en la historia del beisbol.

Actualmente, con tres trofeos, está al nivel de leyendas como Albert Pujols, Mike Trout y Alex Rodríguez. Sin embargo, al ganar su cuarto, Ohtani superaría a todos, convirtiéndose en el segundo jugador con más JMV en la historia, solo por detrás de Barry Bonds.

Además, este podría ser el tercer JMV consecutivo de Ohtani, algo muy raro en la historia del beisbol. Barry Bonds es el único que ha logrado una hazaña similar, ganando cuatro premios consecutivos entre 2001 y 2004.

Ohtani también tiene la oportunidad de hacer historia como el único jugador en ganar el JMV dos veces con los Dodgers, una franquicia conocida por su historia de premios y éxitos.

La noche del 13 de noviembre es cuando se conocerán los resultados y podría ser la ocasión en que Shohei Ohtani marque su nombre aún más en los libros de historia del beisbol.