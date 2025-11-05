Cruz Azul extenderá contrato para jugar seis meses más el Estadio Olímpico Universitario

Cruz Azul está a punto de concretar la extensión de su contrato con la UNAM, asegurando que seguirá jugando en el Estadio Olímpico Universitario por seis meses adicionales.

Luego de una temporada sobresaliente en este icónico recinto, todo apunta a que el equipo de Nicolás Larcamón mantendrá su hogar en Ciudad Universitaria, y regresará al Estadio Azteca solo después del Mundial.

Desde principios de 2025, los cementeros se mudaron al Olímpico Universitario con un contrato por un año, el cual originalmente estaba pactado para finalizar con el Apertura 2025. Según fuentes cercanas a la negociación, la directiva de Cruz Azul está ultimando los detalles para asegurar su permanencia en este histórico estadio.

LOS LOGROS DE CRUZ AZUL EN CU

En el acuerdo inicial, Cruz Azul tuvo que abonar una cifra superior a los nueve millones de pesos para poder hacer uso de las instalaciones, además de cumplir con ciertos requisitos logísticos.

Desde entonces, el Olímpico Universitario ha sido el escenario donde Cruz Azul rompió varios récords, incluida una racha invicta que llegó a los 24 partidos consecutivos sin perder, entre Liga y Concacaf, con 19 victorias y 5 empates. Además, el equipo se coronó campeón de la Champions Cup.

La buena campaña en lo deportivo y las ventajas logísticas del estadio, como su estacionamiento, han sido factores clave para que la directiva celeste busque la renovación del acuerdo.

Sin embargo, se mantendría la cláusula que obliga a Cruz Azul a buscar una sede alterna cuando enfrente a Pumas, tal como ocurrirá en la última jornada de la temporada regular.

RACHA INVICTA DE CRUZ AZUL EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO

La racha invicta de Cruz Azul en este estadio comenzó en el Apertura 2020, cuando debido a remodelaciones en el Estadio Azteca, la Máquina trasladó sus partidos a CU.

Desde su regreso en 2025, tras los problemas administrativos que afectaron al Estadio Ciudad de los Deportes, Cruz Azul ha mantenido una destacada actuación en este emblemático escenario.