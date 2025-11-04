Yaquis se sacude una voltereta y vence a Charros 8-6

Yaquis de Obregón no aguantó una ventaja de 4-1 en la parte alta de la octava entrada y acepto una rebelión de Charros que le daba la ventaja a los visitantes 6-4, cuando parecía que las cosas acababan a favor de los jaliscienses los de la antigua Cajeme regresaron sensacionalmente encabezados por Roberto "tito" Valenzuela

Yaquis inauguró el marcador en la parte baja de la primera entrada. Roberto Valenzuela conectó imparable y empujó a Allen Córdoba para el 1-0.

Jalisco empató en la parte alta de la segunda entrada para el 1-1.

En la parte baja de la quinta entrada, Obregón anotó dos más: la primera con tablazo de cuatro esquinas de Sebastián Elizalde y la segunda con wild pitch, que aprovechó Roberto Valenzuela para llegar al plato.

OCTAVA ENTRADA DEFINE EL PARTIDO

La octava entrada alta fue una pesadilla para Obregón. Primero, un fuerte batazo de Mateo Gil por la antesala golpeó accidentalmente en el rostro a Navigato, provocando minutos de incertidumbre, aunque el jugador se reincorporó y salió por su propio pie. A partir de ahí, el conjunto jalisciense aplicó una estrategia magistral y, con tres bateadores emergentes, fraguó una rebelión de cinco carreras para darle la vuelta a la pizarra y ponerse 6-4 a seis outs de la victoria.

La tropa comandada por Gabe Álvarez respondió en la parte baja de la octava entrada Yaquis no bajo los brazos y con un feroz regreso de golpe y porrazo la escuadra local anota cuatro carreras y le da la vuelta a la pizarra y vuelve a tomar le comando del juego 8-6.

La quinta carrera entro por wild pitch y luego con dos a bordo Roberto Valenzuela recibe a Gerardo Reyes con doble por todo el jardín central y se anota un par más para tomar la ventaja, la octava entro en un mal tiro del cuadro a primera base para que en bola ocupada anotara la octava y definitiva los Yaquis.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por Obregón abrió Ariel Miranda, quien no tuvo decisión tras lanzar cuatro entradas y dos tercios, aceptar dos imparables y una carrera. Después desfilaron seis lanzadores más, entre ellos Saúl Vázquez que se adjudicó la victoria.

Por Charros abrió Luis Iván Rodríguez. Trabajó cuatro entradas y dos tercios, permitió cinco imparables y cuatro carreras. Fue relevado por cinco lanzadores más entre ellos el derrotado Stephen Gonsalves.

Este miércoles se juega el segundo de la serie. Por Yaquis lanzará Felipe González y por Jalisco el debutante Manny Bañuelos. El encuentro iniciará a las 7:10 pm.

FERNANDO SÁNCHEZ YA ESTÁ UNIFORMADO

Durante el encuentro se informó que el lanzador local Fernando Sánchez, quien pertenece a Padres de San Diego, ya está uniformado con Yaquis de Obregón y será cuestión de días para que sea activado en el roster del equipo cajemense.