Cruz Azul podría jugar la final del Apertura 2025 en Navidad

El Apertura 2025 de la Liga MX podría vivir un cierre histórico con una "Final de Navidad", si Cruz Azul logra llegar al partido por el título del torneo.

Este escenario inédito se debe a que el calendario de la Liga MX tendría que ajustarse debido a los compromisos internacionales de la Máquina, lo que podría llevar a que los partidos finales se jueguen el 25 y 28 de diciembre.

¿POR QUÉ CRUZ AZUL MODIFICARÍA CALENDARIO?

La razón de este cambio tiene su origen en la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025, un torneo que disputará tras haberse coronado campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf. Además, esta victoria le dio el pase al Mundial de Clubes, que se celebrará en Qatar del 10 al 17 de diciembre.

En este torneo, el equipo de La Noria debutará el 10 de diciembre en un esperado "Derbi de las Américas" contra el campeón de la Copa Libertadores, que saldrá del enfrentamiento entre Flamengo y Palmeiras.

OPCIONES CON Y SIN CRUZ AZUL EN LA FINAL

El calendario oficial de la Liga MX tiene contempladas dos opciones para las fechas finales del torneo, dependiendo de si Cruz Azul avanza o no a la final. Si el equipo cementero no llega, los partidos por el título se jugarían el 11 y 14 de diciembre.

Pero si La Máquina alcanza la final, las fechas se reprogramarían para el 25 y 28 de diciembre, permitiendo que el equipo regrese de Qatar con tiempo suficiente para recuperarse antes del partido definitivo.

Si esto ocurre, sería un final navideño para el futbol mexicano, con Cruz Azul luchando por un doble título en un lapso de tres semanas, lo que podría marcar un cierre memorable para el año.