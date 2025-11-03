  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Cruz Azul podría jugar la final del Apertura 2025 en Navidad

Si La Máquina logra llegar hasta esa etapa, la Liga MX tendría que modificar su calendario

Nov. 03, 2025
Cruz Azul luchará por alcanzar el título del presente torneo.
Cruz Azul luchará por alcanzar el título del presente torneo.

El Apertura 2025 de la Liga MX podría vivir un cierre histórico con una "Final de Navidad", si Cruz Azul logra llegar al partido por el título del torneo.

Este escenario inédito se debe a que el calendario de la Liga MX tendría que ajustarse debido a los compromisos internacionales de la Máquina, lo que podría llevar a que los partidos finales se jueguen el 25 y 28 de diciembre.

¿POR QUÉ CRUZ AZUL MODIFICARÍA CALENDARIO?

La razón de este cambio tiene su origen en la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025, un torneo que disputará tras haberse coronado campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf. Además, esta victoria le dio el pase al Mundial de Clubes, que se celebrará en Qatar del 10 al 17 de diciembre.

En este torneo, el equipo de La Noria debutará el 10 de diciembre en un esperado "Derbi de las Américas" contra el campeón de la Copa Libertadores, que saldrá del enfrentamiento entre Flamengo y Palmeiras.

OPCIONES CON Y SIN CRUZ AZUL EN LA FINAL

El calendario oficial de la Liga MX tiene contempladas dos opciones para las fechas finales del torneo, dependiendo de si Cruz Azul avanza o no a la final. Si el equipo cementero no llega, los partidos por el título se jugarían el 11 y 14 de diciembre.

Pero si La Máquina alcanza la final, las fechas se reprogramarían para el 25 y 28 de diciembre, permitiendo que el equipo regrese de Qatar con tiempo suficiente para recuperarse antes del partido definitivo.

Si esto ocurre, sería un final navideño para el futbol mexicano, con Cruz Azul luchando por un doble título en un lapso de tres semanas, lo que podría marcar un cierre memorable para el año.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Cristiano Ronaldo "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"
Deportes

Cristiano Ronaldo "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"

Noviembre 03, 2025

Sus declaraciones han vuelto a desatar el debate entre los fanáticos del futbol sobre quién es el mejor jugador de la historia

Fernando Valenzuela recibe nueva oportunidad para entrar al Salón de la Fama del Beisbol
Deportes

Fernando Valenzuela recibe nueva oportunidad para entrar al Salón de la Fama del Beisbol

Noviembre 03, 2025

Para ser entronizado, el mexicano necesitará al menos el 75 por ciento de los votos; resultados el 7 de diciembre

Obregón recibe a Charros en el Estadio Yaquis
Deportes

Obregón recibe a Charros en el Estadio Yaquis

Noviembre 03, 2025

Se juega la serie 5 de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico